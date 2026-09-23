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GOSSIP - LIFESTYLE

Μπάρμπα: "Δεν έβγαινα στην τηλεόραση, γιατί έλεγα «Παναγία μου θα δείχνω ένα τέρας στο κοντινό πλάνο»"

βανα
clock 19:00 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Βάνα Μπάρμπα παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!», μιλώντας για την επιστροφή της στην τηλεόραση μέσα από τη νέα σειρά "Μπλε Ώρες" αλλά και για το πέρασμα του χρόνου.

«Καταρχάς θέλω να σπάσω το ταμπού – με ξέρεις ότι είμαι λίγο ανατρεπτική, μου αρέσει να καταρρίπτω τα στερεότυπα. Θέλω να πάψουμε οι γυναίκες να τρομάζουμε με το γήρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα που μπορούμε και μεγαλώνουμε. Πέρα από τον φόβο του πώς θα δείχνω, γιατί κι εγώ γι’ αυτό δεν έβγαινα στην τηλεόραση. Έλεγα "Παναγία μου, θα δείχνω ένα τέρας στο κοντινό πλάνο". Αυτό με κρατούσε μακριά. O φόβος. Λοιπόν, εγώ έσπασα τα αυγά, είπα εντάξει, είμαι αυτή που είμαι και μου αρέσει ο εαυτός μου. Και θέλω να πω και σε άλλες γυναίκες στην ηλικία μου ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να μεγαλώνεις. Δηλαδή, οι μεγάλες γυναίκες πρέπει να πέσουν στον Καιάδα; Ε, όχι», είπε η ηθοποιός.

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