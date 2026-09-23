Ηράκλειο: Αφιέρωμα στα Τραγούδια του Παγκόσμιου και Ελληνικού Κινηματογράφου

Το Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις «MDA Ελλάς» διοργανώνει μια μοναδική μουσική βραδιά αφιερωμένη στα πιο αγαπημένα τραγούδια του παγκόσμιου και ελληνικού κινηματογράφου, με στόχο την ενίσχυση του έργου του για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, με ελεύθερη είσοδο.

Η βραδιά διοργανώνεται για την οικονομική ενίσχυση του MDA Ελλάς, ενός σωματείου που στηρίζει καθημερινά ανθρώπους που ζουν με νευρομυϊκές παθήσεις.

Image

Περισσότερες πληροφορίες: mdahellas.gr

Λίγα λόγια για τους συμμετέχοντες

Έλενα Κελεσίδη

Η παγκοσμίου φήμης σοπράνο Έλενα Κελεσίδη έχει τραγουδήσει στα μεγαλύτερα θέατρα και στις σημαντικότερες σκηνές του κόσμου. Έχει συνεργαστεί με τον σπουδαίο τενόρο Πλάθιντο Ντομίνγκο και έχει εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, στη Σκάλα του Μιλάνου, στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, στο Covent Garden, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στην Όπερα της Βιέννης.

Γιώργος Ντάβλας

Ο Γιώργος Ντάβλας έχει διαγράψει μια σημαντική επαγγελματική πορεία στον τομέα των δημοσίων σχέσεων. Τα τελευταία δέκα χρόνια, όμως, πραγματοποιεί ένα προσωπικό του όνειρο, εμφανιζόμενος σε κορυφαίες μουσικές και θεατρικές σκηνές.

Έχει εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην Όπερα του Μόντε Κάρλο και στο Teatro Nazionale της Φλωρεντίας. Έχει επίσης συμμετάσχει σε σημαντικά φεστιβάλ της Χίου, της Σάμου, της Χαλκιδικής, των Αθηνών και της Επιδαύρου, καθώς και σε διοργανώσεις στην Κέρκυρα και την Πάτρα. Τον επόμενο μήνα θα βρεθεί στην Όπερα του Covent Garden, συνεχίζοντας ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι που ξεκίνησε από την αγάπη του για το τραγούδι.

Δέσποινα Πολυκανδρίτου

Η Δέσποινα Πολυκανδρίτου είναι εξαιρετική ερμηνεύτρια και επί σειρά ετών συνεργάτιδα της αείμνηστης Μαρινέλλας. Έχει τραγουδήσει σε σημαντικά φεστιβάλ και μεγάλες μουσικές διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ άλλων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σε απόγνωση οι αγρότες - "Χαριστική βολή" οι καθυστερήσεις στο myAgro

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο δέκα υποθέσεις γιατρών για πρακτικές υγείας

Κρήτη: Θρήνος για τον πατέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε...