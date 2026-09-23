Προμηθέας: Τι σημαίνει η μη χορήγηση πιστοποιητικού

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην υπόθεση του Προμηθέα μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μη χορηγήσει πιστοποιητικό στην πατρινή ΚΑΕ για τη φετινή σεζόν.

Η εξέλιξη συνδέεται με όσα είχαν προηγηθεί τον Ιούλιο, όταν η ΕΕΑ είχε ανακαλέσει το πιστοποιητικό της περιόδου 2025-2026, αλλά και τις αποφάσεις του 2020 με τις οποίες είχε εγκριθεί η απόκτηση μετοχών από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Αγγελο Ζαννή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Προμηθέας κατέθεσε τον νέο φάκελο με τα ίδια πρόσωπα στη μετοχική σύνθεση, εξακολουθώντας να αμφισβητεί την προηγούμενη κρίση της ΕΕΑ.

Πλέον αναμένεται η αιτιολογία της νέας απόφασης, καθώς από τη νομική βάση της θα εξαρτηθούν και οι πιθανές αγωνιστικές συνέπειες.

Ο Πειθαρχικός Κανονισμός του ΕΣΑΚΕ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι για «μη τήρηση των όρων νομιμότητας εκ μέρους της διοικήσεως και των μετόχων των ΚΑΕ» μπορεί να επιβληθεί αφαίρεση 3-5 και 5-10 βαθμών ανάλογα τη βαρύτητα και αν αποδειχθεί ότι υπάρχει θέση.

Η ΚΑΕ έχει κινηθεί νομικά κατά της πρώτης απόφασης της ΕΕΑ και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πράξει το ίδιο και για τη νέα. Μέχρι να δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό και να αποφανθούν τα αρμόδια όργανα, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη οποιαδήποτε αγωνιστική κύρωση με τους ανθρώπους του Προμηθέα να θεωρούν πως η ομάδα θα δικαιωθεί.

Πάντως, ο Προμηθέας έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέο φάκελο στην ΕΕΑ και να διεκδικήσει εκ νέου τη χορήγηση πιστοποιητικού.

Υπενθυμίζεται πως το πρωτάθλημα της GBL ξεκινά στις 3 Οκτωβρίου με τους «πορτοκαλί» να υποδέχονται το Περιστέρι στην Πάτρα.

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