Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πόσο κοστίζει ένας κύβος χόρτου από το Old Trafford; - Η εξωφρενική τιμή

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Απίστευτο και όμως αληθινό. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λανσάρει κύβο με χορτάρι από το Old Trafford προς πώληση, στην τιμή μάλιστα των 125 λιρών ή 165 ευρώ!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αναμένεται να αφήσουν την ιστορική τους έδρα για να μετακομίσουν σε νέο γήπεδο με μεγαλύτερη χωριτηκότητα.

Η απόφαση πάντως να πουλήσουν το χορτάρι του «θεάτρου των ονείρων», χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα ως ανεκτίμητο αναμνηστικό δεν φαίνεται να αρέσει στους φιλάθλους της ομάδας.

Πολλοί σχολίασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απόφαση του συλλόγου ως ξεδιάντροπη εμπορευματοποίηση του γηπέδου. Ένας χρήστης μάλιστα σχολίασε ότι «η οικογένεια Γκλέιζερ σύντομα θα πιάνει ποντίκια του γηπέδου και θα τα πουλάει».