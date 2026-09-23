"Έφυγε" ο Αθανάσιος Βορδοναράκης – Συλλυπητήρια στον Μηνά, αγαπημένο συνάδελφο - ηχολήπτη

Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Αθανάσιο Βορδοναράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ο εκλιπών ήταν ο πατέρας του εκλεκτού και ιδιαίτερα αγαπητού συναδέλφου μας ηχολήπτη στο Ράδιο Κρήτη, Μηνά Βορδοναράκη, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις δύσκολες ώρες στο επίκεντρο της σκέψης και της συμπαράστασης όλων μας.

Ο Αθανάσιος Βορδοναράκης έδωσε μια παλικαρίσια αλλά άνιση μάχη με την επάρτη νόσο το τελευταίο διάστημα. Νοσηλεύτηκε για τρείς μήνες στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, δίνοντας καθημερινά τον δικό του προσωπικό αγώνα με αξιοπρέπεια, έχοντας πάντα στο πλευρό του την οικογένειά του, που στάθηκε βράχος δίπλα του μέχρι την τελευταία στιγμή.

Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο εργατικό, ευγενικό και γεμάτο καλοσύνη, που πάσχισε στη ζωή του για να προσφέρει το καλύτερο στα παιδιά του.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στους δικούς του ανθρώπους.

Η Δ/νση, οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί και όλο το προσωπικό του Ράδιο Κρήτη εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον συνάδελφο και στην οικογένειά του.

Τους ευχόμαστε κουράγιο, δύναμη και ψυχική αντοχή για να διαχειριστούν αυτή τη μεγάλη απώλεια.

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