Αυτοκίνητο: Μάθε τι σημαίνει το βελάκι δίπλα στην αντλία βενζίνης

Έχεις φτάσει στο πρατήριο και για μια στιγμή αναρωτιέσαι αν η τάπα του ρεζερβουάρ βρίσκεται δεξιά ή αριστερά;

Η απάντηση βρίσκεται μπροστά σου, στο καντράν του αυτοκινήτου.

Δίπλα στο σύμβολο της αντλίας καυσίμου υπάρχει σε πολλά αυτοκίνητα ένα μικρό βελάκι. Αν δείχνει αριστερά, η τάπα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου. Αν δείχνει δεξιά, βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.

Έτσι, ειδικά όταν οδηγείς ενοικιαζόμενο, εταιρικό ή δανεικό αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να κατέβεις για να ψάξεις.

Η συγκεκριμένη ένδειξη χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από κατασκευαστές αυτοκινήτων. Η Ford, μάλιστα, άρχισε να την ενσωματώνει στα μοντέλα της από το 1989, έπειτα από πρόταση εργαζομένου της, ο οποίος είχε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να σταματήσει με τη λάθος πλευρά στην αντλία, ενώ έβρεχε.

Το βελάκι έχει μία μόνο δουλειά: να δείχνει την πλευρά όπου βρίσκεται το στόμιο καυσίμου. Δεν υποδεικνύει αν το αυτοκίνητο παίρνει βενζίνη ή diesel και δεν πρέπει να προσπαθείς να βγάλεις συμπέρασμα από το πού είναι σχεδιασμένο το «πιστόλι» πάνω στο εικονίδιο της αντλίας, καθώς αυτό δεν αποτελεί αξιόπιστο κανόνα.

Και επειδή η τάπα δεν βρίσκεται στην ίδια πλευρά σε όλα τα αυτοκίνητα, το μικρό αυτό σύμβολο αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα βρεθείς σε άγνωστο αυτοκίνητο, μια γρήγορη ματιά στο καντράν αρκεί για να ξέρεις από ποια πλευρά θα πλησιάσεις την αντλία.

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