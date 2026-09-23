Στην Εθνική Νεανίδων η Μπαταούλα του ΟΦΗ-Η κλήρωση της Γ Εθνικής γυναικών ποδοσφαίρου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στην Εθνική ομάδα Νεανίδων, κλήθηκε η 17χρονη κεντρικός αμυντικός Ιωάννα Μπαταούλα.

Η αθλήτρια του ΟΦΗ, κλήθηκε να μετάσχει στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Νεανίδων (WU19) ενόψει των Διεθνών Φιλικών Αγώνων WU19



εναντίον της Ουαλίας.

Οι αγώνες με την Ουαλία θα γίνουν 9 και 12/10.

Ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ και η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ, με ανακοίνωση τους, την συγχαίρουν και της εύχονται καλή επιτυχία.

@Όλα πλέον έχουν πάρει τον δρόμο τους για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών για την σεζόν 2026-2027, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Στα γραφεία της ΕΠΟ έγινε χθες η κλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος, με τις ομάδες να ενημερώνονται και για τους ομίλους στους οποίους τοποθετήθηκαν, με γεωγραφικά κριτήρια.

1η αγωνιστική 8η



Χάλη Βαρυπέτρου- Α.Ε. Ζεφυρίου



Λίντο- Α.Ο. Χανιά



Γυν Περιστερίου- Σταυρός Καλ



Ρεπό: Φιλίνος Κω

2η αγωνιστική 9η



Φιλίνος Κω- Χάλης Βαρυπέτρου



Α.Ε. Ζεφυρίου- Λίντο



Σταυρός Καλυθιών- Α.Ο. Χανιά



Ρεπό: Γυναίκες Περ

3η αγωνιστική 10η



Χάλης Βαρυπέτρου- Λίντο



Γυν Περιστερίου- Φιλίνος Κω



Σταυρός Καλ- Α.Ε. Ζεφυρίου



Ρεπό: Α.Ο. Χανιά

4η αγωνιστική 11η



Γυν Περιστερίου- Χάλης Βαρ



Λίντο- Σταυρός Καλυθιών



Φιλίνος Κω- Α.Ο. Χανιά



Ρεπό: Α.Ε. Ζεφυρίου

5η αγωνιστική 12η



Χάλης Βαρ- Σταυρός Καλ



Α.Ο. Χανιά- Γυν Περιστερίου



Ζεφυρίου- Φιλίνος Κω



Ρεπό: Α.Σ. Λίντο

6η αγωνιστική 13η



Α.Ο. Χανιά- Χάλης Βαρ



Γυν Περιστερίου- Α.Ε. Ζεφυρίου



Λίντο- Φιλίνος Κω



Ρεπό: Σταυρός Καλυθιών

7η αγωνιστική 14η



Ζεφυρίου- Α.Ο. Χανιά



Φιλίνος Κω- Σταυρός Καλ



Λίντο- Γυν Περιστερίου



Ρεπό: Χάλης Βαρυπέτρου