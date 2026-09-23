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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Εθνική Νεανίδων η Μπαταούλα του ΟΦΗ-Η κλήρωση της Γ Εθνικής γυναικών ποδοσφαίρου

μπατουλα
clock 16:55 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην Εθνική ομάδα Νεανίδων, κλήθηκε η 17χρονη κεντρικός αμυντικός Ιωάννα Μπαταούλα.

Η αθλήτρια του ΟΦΗ, κλήθηκε να μετάσχει στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Νεανίδων (WU19) ενόψει των Διεθνών Φιλικών Αγώνων WU19

εναντίον της Ουαλίας.

Οι αγώνες με την Ουαλία θα γίνουν 9 και 12/10.

Ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ και η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ, με ανακοίνωση τους, την συγχαίρουν και της εύχονται καλή επιτυχία.

@Όλα πλέον έχουν πάρει τον δρόμο τους για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών για την σεζόν 2026-2027, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Στα γραφεία της ΕΠΟ έγινε χθες η κλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος, με τις ομάδες να ενημερώνονται και για τους ομίλους στους οποίους τοποθετήθηκαν, με γεωγραφικά κριτήρια.

1η αγωνιστική 8η

Χάλη Βαρυπέτρου- Α.Ε. Ζεφυρίου

Λίντο- Α.Ο. Χανιά

Γυν Περιστερίου- Σταυρός Καλ

Ρεπό: Φιλίνος Κω

2η αγωνιστική 9η

Φιλίνος Κω- Χάλης Βαρυπέτρου

Α.Ε. Ζεφυρίου- Λίντο

Σταυρός Καλυθιών- Α.Ο. Χανιά

Ρεπό: Γυναίκες Περ

3η αγωνιστική 10η

Χάλης Βαρυπέτρου- Λίντο

Γυν Περιστερίου- Φιλίνος Κω

Σταυρός Καλ- Α.Ε. Ζεφυρίου

Ρεπό: Α.Ο. Χανιά

4η αγωνιστική 11η

Γυν Περιστερίου- Χάλης Βαρ

Λίντο- Σταυρός Καλυθιών

Φιλίνος Κω- Α.Ο. Χανιά

Ρεπό: Α.Ε. Ζεφυρίου

5η αγωνιστική 12η

Χάλης Βαρ- Σταυρός Καλ

Α.Ο. Χανιά- Γυν Περιστερίου

Ζεφυρίου- Φιλίνος Κω

Ρεπό: Α.Σ. Λίντο

6η αγωνιστική 13η

Α.Ο. Χανιά- Χάλης Βαρ

Γυν Περιστερίου- Α.Ε. Ζεφυρίου

Λίντο- Φιλίνος Κω

Ρεπό: Σταυρός Καλυθιών

7η αγωνιστική 14η

Ζεφυρίου- Α.Ο. Χανιά

Φιλίνος Κω- Σταυρός Καλ

Λίντο- Γυν Περιστερίου

Ρεπό: Χάλης Βαρυπέτρου

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