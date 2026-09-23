Στην Εθνική Νεανίδων η Μπαταούλα του ΟΦΗ-Η κλήρωση της Γ Εθνικής γυναικών ποδοσφαίρου

Στην Εθνική ομάδα Νεανίδων, κλήθηκε η 17χρονη κεντρικός αμυντικός Ιωάννα Μπαταούλα.
Η αθλήτρια του ΟΦΗ, κλήθηκε να μετάσχει στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Νεανίδων (WU19) ενόψει των Διεθνών Φιλικών Αγώνων WU19
εναντίον της Ουαλίας.
Οι αγώνες με την Ουαλία θα γίνουν 9 και 12/10.
Ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ και η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ, με ανακοίνωση τους, την συγχαίρουν και της εύχονται καλή επιτυχία.
@Όλα πλέον έχουν πάρει τον δρόμο τους για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών για την σεζόν 2026-2027, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.
Στα γραφεία της ΕΠΟ έγινε χθες η κλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος, με τις ομάδες να ενημερώνονται και για τους ομίλους στους οποίους τοποθετήθηκαν, με γεωγραφικά κριτήρια.
1η αγωνιστική 8η
Χάλη Βαρυπέτρου- Α.Ε. Ζεφυρίου
Λίντο- Α.Ο. Χανιά
Γυν Περιστερίου- Σταυρός Καλ
Ρεπό: Φιλίνος Κω
2η αγωνιστική 9η
Φιλίνος Κω- Χάλης Βαρυπέτρου
Α.Ε. Ζεφυρίου- Λίντο
Σταυρός Καλυθιών- Α.Ο. Χανιά
Ρεπό: Γυναίκες Περ
3η αγωνιστική 10η
Χάλης Βαρυπέτρου- Λίντο
Γυν Περιστερίου- Φιλίνος Κω
Σταυρός Καλ- Α.Ε. Ζεφυρίου
Ρεπό: Α.Ο. Χανιά
4η αγωνιστική 11η
Γυν Περιστερίου- Χάλης Βαρ
Λίντο- Σταυρός Καλυθιών
Φιλίνος Κω- Α.Ο. Χανιά
Ρεπό: Α.Ε. Ζεφυρίου
5η αγωνιστική 12η
Χάλης Βαρ- Σταυρός Καλ
Α.Ο. Χανιά- Γυν Περιστερίου
Ζεφυρίου- Φιλίνος Κω
Ρεπό: Α.Σ. Λίντο
6η αγωνιστική 13η
Α.Ο. Χανιά- Χάλης Βαρ
Γυν Περιστερίου- Α.Ε. Ζεφυρίου
Λίντο- Φιλίνος Κω
Ρεπό: Σταυρός Καλυθιών
7η αγωνιστική 14η
Ζεφυρίου- Α.Ο. Χανιά
Φιλίνος Κω- Σταυρός Καλ
Λίντο- Γυν Περιστερίου
Ρεπό: Χάλης Βαρυπέτρου