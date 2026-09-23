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GOSSIP - LIFESTYLE

Ασλανίδου: «Το χειρότερο που έχω ακούσει για μένα είναι ότι είμαι αλκοολική»

ασχλανιδου
clock 17:00 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μελίνα Ασλανίδου  μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» για τα αρνητικά σχόλια που έχουν γραφτεί για εκείνη κατά καιρούς αλλά και για τον θάνατο του αδελφού της.

«Όταν πέθανε ο αδελφός μου στα 20 του, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ζήσω γιατί υπάρχουν ανατροπές. Βλέπεις ένα παιδί 20 χρονών, έναν κούκλο σαν τα κρύα τα νερά, έναν άγγελο και αυτός ο άγγελος πλέον δεν υπάρχει, εκεί είπα ότι είναι πολύ μικρή η ζωή και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει…Μέσα από τη μαυρίλα βρήκα ένα φως, πάντα έτρεχα προς το φως» είπε η τραγουδίστρια.

 «Το χειρότερο σχόλιο που έχω ακούσει για μένα, είναι ότι είμαι αλκοολική. Ό,τι να ‘ναι. Γι’ αυτό πλέον δεν ακούμε, έχουμε κλείσει τα αυτάκια μας και ακούμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε»

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Μελίνα Ασλανίδου Αλκοολ
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