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GOSSIP - LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει με μαγιό στην παραλία

μπαρκα
clock 14:00 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δανάη Μπάρκα  διανύει αυτή την περίοδο μια ξεχωριστή φάση στην προσωπική της ζωή, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Φάνη Μπότση. Αυτή τη φορά, πόζαρε με το μαγιό της, δίπλα στη θάλασσα και έστειλε ένα μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους.

"Εδώ. Στην φύση & στην θάλασσα που όλα επανέρχονται στην πραγματική τους διάσταση. Που τα άγχη παγώνουν γιατί απλά χαζεύεις μετρώντας κύματα,που η αγωνία σου για το πού πάει αυτός ο κόσμος εξανεμίζεται σε δευτερόλεπτα & που η ψυχή σου γεμίζει αισιοδοξία και πείσμα για να πεις με σθένος «θα ομορφύνει ο κόσμος,γιατί θα κάνουμε ό,τι περνάει απ το χέρι μας!

Ναι,ακούς μόνο δυσάρεστα αλλά συμβαίνουν και ευχάριστα τα οποία συνηθίζουμε σιγά σιγά να μην τα λαμβάνουμε υπόψιν μας, και να μένουμε ή να αναπαράγουμε μόνο τα άσχημα. Τι λέτε να δίνουμε ίδια σημασία & στα όμορφα, όπως πιο παλιά; Τι λέτε να ανταλλάσσουμε ωραίες κουβέντες; Τι λέτε να κλείνουμε τα αυτιά & τα μάτια στην επανάληψη των βίαιων ειδήσεων και να πηγαίνουμε στη φύση να σκεφτόμαστε πώς θα συμβάλουμε στα ωραία που θα έρθουν; Καλή εβδομάδα αγάπες μου", έγραψε στη λεζάντα.

A post shared by Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

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