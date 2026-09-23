ΙΤΕ: Επίσκεψη του Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) επισκέφτηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επικεφαλής τον κ. Nicola De Michelis Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO).

Στην επίσκεψη παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, συνοδευόταν από τον προϊστάμενο του Τμήματος Ελλάδας–Κύπρου της DG REGIO κ. Παναγιώτη Πανταζάτο, την κα Έλενα Μπανάβα, στέλεχος της υπηρεσίας, καθώς και την προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Κρήτη», κα Μαρία Κασσωτάκη.

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Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας και του διαλόγου για την πορεία και τον αντίκτυπο των συγχρηματοδοτούμενων έργων, την ανάγκη προώθησης των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και της διαχείρισής τους από τις Περιφέρειες της Ευρώπης, καθώς και για τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του ΙΤΕ Καθηγητής Βασίλης Χαρμανδάρης και αφού παρουσίασε τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, και την πορεία των συγχρηματοδοτούμενων έργων ακολούθησε γόνιμη συζήτηση στην οποία συμμετείχαν ο καθ. Πάνος Τσακαλίδης, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ο Δρ. Εμμανουήλ Στρατάκης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ο καθ. Ιωάννης Βόντας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ο καθ. Βαγγέλης Χαρμανδάρης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών, και ο Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ, Διευθυντής του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης.

Ακολούθησε ξενάγηση σε ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Πληροφορικής, και Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους επικεφαλής των εργαστηρίων για το ερευνητικό τους έργο και τις υποδομές τους.

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Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα της επίσκεψης είχε η περιήγηση στις εγκαταστάσεις του Κόμβου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελεί σημαντική νέα υποδομή για το Ίδρυμα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης), όπου ο Διευθυντής, Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ έκανε μια σύντομη παρουσίαση για το ρόλο του στην ανάδειξη της σύνδεσης του ερευνητικού οικοσυστήματος με την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας μέσω καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τις προοπτικές ανάπτυξής του. Παράλληλα, τη δραστηριότητα και τα καινοτόμα προϊόντα τους παρουσίασαν εκπρόσωποι των start-up εταιρειών του ΕΤΕΠ Κρήτης, SkyDynamics, Kymatonics P.C., Reneurocell Therapeutics και Traqbeat, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η αεροπορική τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, οι φωτονικές τεχνολογίες, οι προηγμένες βιοϊατρικές εφαρμογές και οι τεχνολογίες παρακολούθησης της υγείας.

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης για την αποκέντρωση των ευρωπαϊκών πόρων, η σημερινή επίσκεψη στο ΙΤΕ ανέδειξε το εύρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων και υποδομών του Ιδρύματος, καθώς και τη σημασία των συγχρηματοδοτούμενων επενδύσεων, για την ενίσχυση της ερευνητικής του δραστηριότητας, οι οποίες θα κατευθυνθούν σε δράσεις με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία της Κρήτης.

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