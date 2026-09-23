Κυριακή Γρίβα: Αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο η δίκη στο εφετείο για τη δολοφονία της

Για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 αναβλήθηκε η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, καθώς το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αποφάσισε σήμερα την αναβολή της διαδικασίας λόγω κωλύματος στο πρόσωπο συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να μην οδηγηθεί η υπόθεση σε διακοπή, αλλά να αναβληθεί η δίκη, αίτημα που τελικά έγινε δεκτό από το δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το «παρών» στο Εφετείο.

Σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, με το δικαστήριο να κρίνει ότι τέλεσε την ανθρωποκτονία ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντική περίσταση.

Σήμερα πάντως στο Εφετείο η υποστήριξη της κατηγορίας έκανε αναφορά στην παραμονή του κατηγορουμένου σε ψυχιατρικό κατάστημα κράτησης. Όπως επισήμανε, παρά την πρωτόδικη δικαστική κρίση ως προς την ψυχική του κατάσταση κατά τον χρόνο τέλεσης της ανθρωποκτονίας και την απόρριψη ελαφρυντικής περίστασης που να συνδέεται με την ψυχική του υγεία, ο καταδικασθείς εξακολουθεί να κρατείται σε ψυχιατρείο.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο είχε επιβάλλει ομόφωνα στον κατηγορούμενο ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πέντε έτη φυλάκισης, καθώς και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ. Κρίθηκε ένοχος για την ανθρωποκτονία της Κυριακής Γρίβα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και για οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η κρίση του δικαστηρίου για την ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο δεν είχε κάνει δεκτό τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού εξαιτίας ψυχικής νόσου, φαρμάκων ή αλκοόλ, κρίνοντας ότι δεν προέκυψε ότι κατά τον χρόνο της δολοφονίας δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του. Αντίθετα, τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

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