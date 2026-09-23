Η γεωπολιτική σκακιέρα ΗΠΑ - Ιράν: Η «πολύ καλή συνάντηση» Τραμπ και το τελεσίγραφο για τα Στενά του Ορμούζ

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Από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για «εξολόθρευση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέχρι την αποκάλυψη μιας τρίωρης συνάντησης Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων κινήθηκαν οι εξελίξεις στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι η συνάντηση μεταξύ στελεχών της κυβέρνησής του και Ιρανών αξιωματούχων ήταν «πολύ καλή», ενώ σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε ως επιλογές μια συμφωνία με την Τεχεράνη ή την «εξολόθρευση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι τρεις όροι της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα, ο Αραγτσί μετέφερε στον Γουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι όροι που αναφέρονται είναι η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες, εφόσον οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Ανοικοδόμηση ή κόλαση»

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη απόφαση, παρουσιάζοντας ως επιλογές την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή την «εξάλειψη» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα την εκτίμηση ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Την Τετάρτη αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ παραμένει στο επίκεντρο το ενδεχόμενο περαιτέρω επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι αραβικές χώρες σε ρόλο διαμεσολαβητή

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης συνεχίστηκαν οι παρασκηνιακές επαφές με τη συμμετοχή αραβικών χωρών, οι οποίες επιδιώκουν να διευκολύνουν μια συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε νωρίτερα συνομιλίες στη Νέα Υόρκη με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος διαδραματίζει ρόλο στις επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για κλιμάκωση

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί προειδοποίησε ότι το Ιράν θα εντείνει τα αντίποινά του σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων.

Σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο στην Τεχεράνη, υποστήριξε ότι η αντίδραση του Ιράν θα είναι πιο επιθετική και ότι η χώρα έχει αυστηροποιήσει τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι οι Φρουροί της Επανάστασης δεν επιθυμούν απευθείας διάλογο με τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές σε διπλωματικό επίπεδο αποτελούν αρμοδιότητα των Ιρανών διπλωματών.

Πηγές: CNN, AP, AFP

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