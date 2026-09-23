Αρκαλοχώρι: Νέα προθεσμία για τις άδειες επισκευής σεισμόπληκτων κτιρίων

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Νέα προθεσμία έως τις 9 Δεκεμβρίου 2026 ισχύει για ιδιοκτήτες κτιρίων που επλήγησαν από τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 και επιθυμούν να ενταχθούν στην ταχύτερη διαδικασία έκδοσης άδειας επισκευής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Η ρύθμιση αφορά λειτουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί άδεια επισκευής και δεν έχουν καταγραφεί βλάβες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση στον ΤΑΕΦΚ Π.Ε. Ηρακλείου, πριν από τις 18 Αυγούστου 2025.

Η διαδικασία προβλέπει λιγότερα δικαιολογητικά και ταχύτερη αποζημίωση, καθώς η στεγαστική συνδρομή υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκτησίας, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5463/Β/9.9.2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: