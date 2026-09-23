ΤΕΤ.23 Σεπ 2026 12:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Αρκαλοχώρι: Νέα προθεσμία για τις άδειες επισκευής σεισμόπληκτων κτιρίων

Αρκαλοχώρι
clock 10:06 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Νέα προθεσμία έως τις 9 Δεκεμβρίου 2026 ισχύει για ιδιοκτήτες κτιρίων που επλήγησαν από τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 και επιθυμούν να ενταχθούν στην ταχύτερη διαδικασία έκδοσης άδειας επισκευής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Η ρύθμιση αφορά λειτουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί άδεια επισκευής και δεν έχουν καταγραφεί βλάβες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση στον ΤΑΕΦΚ Π.Ε. Ηρακλείου, πριν από τις 18 Αυγούστου 2025.

Η διαδικασία προβλέπει λιγότερα δικαιολογητικά και ταχύτερη αποζημίωση, καθώς η στεγαστική συνδρομή υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκτησίας, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5463/Β/9.9.2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Προθεσμία Επισκευή Σπίτια Σεισμός Αρκαλοχώρι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis