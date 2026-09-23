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ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Πρόωρη λήξη συνεδρίασης λόγω απουσίας μαρτύρων

τέμπη
clock 10:19 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πρόωρα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας καθώς από τους μάρτυρες, συγγενείς θυμάτων που εκφώνησε χθες η πρόεδρος, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει.

Κάποιοι εκ των συγγενών είχαν ενημερώσει ήδη πως δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στη σημερινή συνεδρίαση και ζήτησαν αλλαγή ημερομηνίας ενώ για τους μάρτυρες που ήταν να καταθέσουν σήμερα το πρωί, συνήγορος από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας ενημέρωσε το δικαστήριο πως δεν θα προσέλθουν τελικά λόγω αδυναμίας μετακίνησης.

Πλέον η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 29 Σεπτεμβρίου όπου εκτός από τη συνέχεια των καταθέσεων αναμένεται και η πρόταση της εισαγγελέως για τα χθεσινά αιτήματα της οικογένειας Ναλμπάντη για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη και για να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες οι Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Εκκρεμεί ακόμη η απόφαση του δικαστηρίου για το αίτημα που υπέβαλε συνήγορος από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

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