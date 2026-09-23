«Θα στον συγυρίσω εγώ»: Τα SMS της γιατρού και του υπνοθεραπευτή καθώς ο Μαζωνάκης δίσταζε να κάνει πλασμαφαίρεση

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία.

Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με το Mega, είχε δεύτερες σκέψεις σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και εξέταζε το ενδεχόμενο να μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία. Η γιατρός, όμως, Ιωάννα Γάκα και ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να προσπάθησαν να πείσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι έπρεπε να υποβληθεί στη θεραπεία.

«Δεν θέλει να έρθει» φέρεται να έστειλε η Ιωάννα Γάκα στον υπνοθεραπευτή, με εκείνον να απαντά: «Θα τον συγυρίσω εγώ». Το απόγευμα εκείνης της ημέρας, δε, ο κ. Κομιανός έστειλε στη γιατρό «σε πήρα στον λαιμό μου» στην προφυλακισθείσα γιατρό.

Οι Αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τις επικοινωνίες μεταξύ γιατρού και υπνοθεραπευτή, άλλωστε στο επίκεντρο βρίσκεται και η φωτογραφία που εστάλη στον κ. Κομιανό με τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε η γιατρός με τον κ. Κομιανό. Όπως είπε, συνεργάζονταν πιο έντονα τον τελευταίο χρόνο.

«Τον τελευταίο χρόνο είχαν μια πιο έντονη συνεργασία. Υπήρχε και η υπογραφή σύμβασης επιστημονικής συνεργασίας», δήλωσε αρχικά, ενώ στη συνέχεια εξήγησε ότι η γιατρός έστελνε πελάτες στον εντολέα του, κάτι που έκανε και ο ίδιος.

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος (σ.σ.: ο υπνοθεραπευτής) για κάθε πελάτη λάμβανε 40 ευρώ», πρόσθεσε.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Η γραμματέας κατέθεσε ότι άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη»

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι εργαζόμενοι στο ιατρείο αναμένεται να κληθούν για την υπόθεση. Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν όχι μόνο όσοι βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα του ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και όσοι γνώριζαν για το ραντεβού αλλά και τις τακτικές των ιατρών.

Εχθές ενώπιον του ανακριτή πέρασε η γραμματέας του ιατρείου. Σύμφωνα με τον Alpha, η γραμματέας κατέθεσε ότι άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη». Η δεύτερη ουσία, μάλιστα, είναι αναγνωρισμένη ουσία που συνδέεται με την αναισθησία.

Μάλιστα, όπως έχει αποκαλυφθεί, η γυναίκα έστειλε σε συγγενικό της πρόσωπο «άσ' τα, η γιατρός έδωσε μέθη». Αναφορικά με το τηλεφώνημα της γιατρού το βράδυ της Τετάρτης, η γραμματέας κατέθεσε, σύμφωνα με τον Alpha, ότι η γιατρός φέρεται να προσπάθησε να μάθει τι θα κατέθετε και φέρεται να της είπε «όλοι οι εργαζόμενοι να ακολουθήσουν μια κοινή γραμμή».

Σε δηλώσεις της στον AΝΤ1, προ ημερών, μία από τις γραμματείς του ιατρείου είχε πει: «Αυτό ήταν μια εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά. Απλά από τον διάδρομο, αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις-κλειδιά, όπως "μέθη" και κάποιες άλλες».

«Ήταν πολύ άσχημο αυτό που συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Στεναχωριόμαστε όλοι μας. Τα κορίτσια που ήταν εκεί βλέπουν εφιάλτες κάθε βράδυ», πρόσθεσε.

Όπως έγραψε η Λία Κοντοπούλου στο iefimerida, η υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων ιατρών έχει τη δυνατότητα έως την Παρασκευή να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο ο 58χρονος και να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκισή του και να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

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