Μαζωνάκης: Ποιοι τον οδήγησαν στην πλασμαφαίρεση – Τα πρόσωπα που εξετάζονται

Ποιοι πρότειναν στον Γιώργο Μαζωνάκη τις θεραπείες, ποιοι μεσολάβησαν για τις συναντήσεις του με τη γιατρό και τι καταγράφηκε —ή διαγράφηκε— από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο του ιατρείου της Καρνεάδου;

Η διερεύνηση του θανάτου του τραγουδιστή επεκτείνεται στις επαφές που προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, ενώ οι καταθέσεις των εργαζομένων ελέγχονται απέναντι στα ψηφιακά ευρήματα.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι στην ανακριτική διαδικασία έχουν προκύψει επιπλέον πρόσωπα, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στην έρευνα. Επισήμανε επίσης αποκλίσεις στις μαρτυρίες των εργαζομένων, κυρίως ως προς τους χρόνους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κλήσεων για διευκρινίσεις. Η διεύρυνση του κύκλου των μαρτύρων δεν σημαίνει αυτομάτως απόδοση κατηγοριών σε νέα πρόσωπα.

Οι συναντήσεις πριν από την Καρνεάδου

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι επαφές του καλλιτέχνη τις ημέρες πριν από το τελευταίο του ραντεβού.

Στη συνάντηση της Δευτέρας σε χώρο εστίασης στο Ψυχικό, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, βρίσκονταν μαζί του ο υπνοθεραπευτής, η μάνατζέρ του και ένας 55χρονος επιχειρηματίας.

Ο υπνοθεραπευτής έχει περιγράψει ότι η συνάντηση κανονίστηκε έπειτα από τηλεφώνημα προσώπου από τον επαγγελματικό χώρο του τραγουδιστή. Στο ίδιο ραντεβού φέρεται να του είπε ότι πριν από την ύπνωση θα έπρεπε να προηγηθεί «detox».

Οι επαφές αυτές αποκτούν ερευνητικό ενδιαφέρον για το ποιος εισηγήθηκε κάθε παρέμβαση, με ποια επιχειρήματα και τι γνώριζε για την κατάσταση της υγείας του καλλιτέχνη. Δεν έχει επιβεβαιωθεί δημόσια συγκεκριμένο πρόγραμμα καταθέσεων για όλους τους παρισταμένους στη συνάντηση.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται οι επικοινωνίες του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό και η επαγγελματική συμφωνία τους, η οποία προέβλεπε αμοιβαία αμοιβή 40 ευρώ για κάθε παραπομπή πελάτη.

Από την υδροθεραπεία στην πλασμαφαίρεση την επόμενη ημέρα

Ένα ξεχωριστό ερώτημα αφορά τη διαδοχή των παρεμβάσεων: σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία παχέος εντέρου την Τρίτη και σε πλασμαφαίρεση την Τετάρτη.

Μιλώντας στο LIVE News, ο αναισθησιολόγος του νοσοκομείου «Αττικόν», Δημήτρης Μανίκης, εστίασε στον κίνδυνο αφυδάτωσης και στην ενδεχόμενη επιβάρυνση ενός ήδη αφυδατωμένου οργανισμού κατά την πλασμαφαίρεση. Η τοποθέτησή του αφορά έναν πιθανό μηχανισμό επιδείνωσης και δεν αποτελεί οριστικό πόρισμα για την αιτία θανάτου.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο τραγουδιστής, τι έλεγχος είχε προηγηθεί και ποιες ουσίες ενδεχομένως χορηγήθηκαν. Απαντήσεις αναμένονται από τη συνεκτίμηση των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων με τα υπόλοιπα ευρήματα.

Τα ραντεβού που διαγράφονταν

Παράλληλα, ελέγχεται η πρακτική διαγραφής των ηλεκτρονικών ραντεβού. Εργαζόμενες έχουν περιγράψει ότι οι καταχωρίσεις αφαιρούνταν μετά την ολοκλήρωσή τους, παρουσιάζοντας τη διαδικασία ως συνήθη λειτουργία του ιατρείου.

Η εξήγηση αυτή αντιπαραβάλλεται με όσα ανακτήθηκαν από τις ηλεκτρονικές συσκευές. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της έρευνας, ανακτήθηκαν διαγραμμένες καταχωρίσεις που συνδέονται και με την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ερώτημα είναι εάν οι διαγραφές ακολουθούσαν πράγματι μια σταθερή πρακτική ή εάν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στα αρχεία συνδέονται με την προσπάθεια αλλοίωσης του χρονολογίου. Η ώρα άφιξης, η έναρξη της διαδικασίας και η ειδοποίηση του ΕΚΑΒ αποτελούν κρίσιμα σημεία αυτής της διασταύρωσης.

Τι εξετάζει η υπεράσπιση των γιατρών

Την ίδια ώρα, η υπεράσπιση προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της για την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, εξετάζεται προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης ή αίτημα προς τον ανακριτή, ειδικά για τον παθολόγο, με στόχο την αντικατάσταση της κράτησής του από κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Η σχετική προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή.

Ο γιατρός επιχειρεί να διαχωρίσει τη θέση του από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, επικαλούμενος ότι εξέταζε άλλον ασθενή. Στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται να αξιοποιηθεί η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως. Η μαρτυρία της, ωστόσο, θα αξιολογηθεί μαζί με τις προηγούμενες καταθέσεις και τα αντικειμενικά δεδομένα.

Η παράλληλη εισαγγελική έρευνα

Πέρα από την ανάκριση για τον θάνατο του τραγουδιστή, βρίσκεται σε εξέλιξη χωριστή προκαταρκτική εξέταση για τους ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες αρμόδιων φορέων. Η εντολή επεκτείνεται στους ελέγχους νομιμότητας κέντρων που προσφέρουν αναγεννητικές θεραπείες κατά την τελευταία πενταετία.

Έτσι, η υπόθεση εξετάζεται πλέον σε δύο επίπεδα: τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη και πώς λειτουργούσε ο χώρος στον οποίο υποβλήθηκε στην τελευταία του θεραπεία.

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