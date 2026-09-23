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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ήπιε και άρχισε να την χτυπά άγρια στο πρόσωπο

ξυλοδαρμος μπουνια
clock 19:20 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Ιεράπετρα, όταν μια γυναίκα τραυματίστηκε στο πρόσωπο, ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε μέσα σε εγκαταλειμμένο σπίτι.

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από έντονο καβγά, με έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, να επιτίθεται στη γυναίκα και να τη χτυπά στο πρόσωπο. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

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