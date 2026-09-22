Μνήμες Μικρασίας στο Αρκαλοχώρι: Ένα ταξίδι στην ιστορία, τον πολιτισμό και τις γεύσεις του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Μία βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη, τις ρίζες και στον πολιτιστικό πλούτο των Ελλήνων της Μικράς Ασίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στο Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Αρκαλοχωρίου. Με τίτλο, «Μνήμες Μικρασίας - Ταξίδι στον πολιτισμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού».

Η εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου και ο Σύλλογος Παραδοσιακής και Σύγχρονης Γαστρονομίας «Λογάρι Γεύσεων», επικεντρώθηκε στους Έλληνες της Μικρασίας, οι οποίοι παρά τον ξεριζωμό και τις μεγάλες δοκιμασίες, μετέφεραν στον νέο τους τόπο τη γλώσσα, τη μουσική, τα τραγούδια, τα έθιμα, τις γεύσεις και τις αξίες τους, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη δύναμη με την οποία οι Μικρασιάτες πρόσφυγες κατάφεραν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και να μετατρέψουν την απώλεια σε δημιουργία, εμπλουτίζοντας τους νέους τόπους εγκατάστασης τους με τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους. Ιδιαίτερη συγκίνηση εξέφρασε ως απόγονος Μικρασιατικής οικογένειας, καθώς ο πατέρας του, σε ηλικία μόλις 9 ετών, ακολούθησε μια πολυετή διαδρομή από τη Μερσίνα στον Πειραιά, την Κέρκυρα και τα Δαμάνια Μονοφατσίου, πριν βρει καταφύγιο και νέα πατρίδα στο Αρκαλοχώρι.

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«Η Μικρασιατική Καταστροφή υπήρξε ένα βαθύ τραύμα για τον Ελληνισμό. Όμως οι άνθρωποι που ξεκίνησαν ξανά να στήνουν από το μηδέν τις ζωές τους, απέδειξαν ότι ο πόνος πολλές φορές, μετατρέπεται σε δύναμη και μία παρουσία εξόχως δημιουργική και γόνιμη, δύναμη που τελικά διαμόρφωσε τη σύγχρονη Ελλάδα. Η περιοχή μας υποδέχθηκε ανθρώπους που έφεραν μαζί τους τον πολιτισμό τους, τις δικές τους μνήμες και παραδόσεις, τις ένωσαν με τις παραδόσεις της Κρήτης και μπόλιασαν τον πολιτισμό της. Σε μια εποχή, που η περιοχή μας δοκιμάζεται από προκλήσεις και αβεβαιότητες, το παράδειγμα των Μικρασιατών μας διδάσκει πως ακόμη και μέσα από τις πιο σκληρές και δύσκολες στιγμές, ο λαός μας μπορεί να σταθεί όρθιος, να προσαρμοστεί και να ξαναδημιουργήσει. Είναι η απτή απόδειξη ότι ο πολιτισμός και η αλληλεγγύη νικούν τον ξεριζωμό και την καταστροφή", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

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Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η εκπαιδευτικός Αργυρώ Λυραράκη, η οποία αναφέρθηκε με συγκινητικό τρόπο στη διαδρομή του Μικρασιατικού Ελληνισμού και στα πολιτιστικά στοιχεία που διατηρήθηκαν και πέρασαν από γενιά σε γενιά. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου, ο Σύλλογος Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού καθώς και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αρκαλοχωρίου, Γαρίπας, Παρτίρων, Ρουσσοχωρίων, Φιλισσίων και Χουμερίου, που παρασκεύασαν μικρασιατικά εδέσματα.

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Το ταξίδι στον πολιτισμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού συμπληρώθηκε από μια ξεχωριστή μουσική παράσταση με μικρασιάτικα τραγούδια, με την Καρολίνα Γαϊτάνου στο τραγούδι, τον Στέλιο Σέγκο στο βιολί, τον Γιώργο Βασιλάκη στο ούτι και τον Νίκο Καλαθάκη στα κρουστά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Φιλόθεος, ο

Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Παπαδάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καλογεράκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, οι Αντιδήμαρχοι Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Όλγα Δραμουντάνη, Γιάννης Συμιανάκης και Μανώλης Ζαμπουλάκης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας Στέφανος Ψυλλάκης, οι πρώην Δήμαρχοι Αρκαλοχωρίου Χαράλαμπος Γιαννόπουλος και Θραψανού Μανώλης Λαδωμένος, η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Μέριμνας Γ’ Ηλικίας Ελένη Μαραυγάκη, η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης Μαρία Γαρεφαλάκη, Πρόεδροι και μέλη Δημοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι και μέλη Πολιτιστικών Συλλόγων καθώς και πλήθος κόσμου.

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