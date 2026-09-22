Ο Άντι Μπέρναμ ανοίγει την πόρτα για την επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ

Ο Άντι Μπέρναμ φάνηκε να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπής του Brexit, καθώς παρέλειψε να αποκλείσει την τοποθέτηση μιας δέσμευσης για επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο επόμενο μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος.

Αυτό συμβαίνει λίγες ώρες πριν ο πρωθυπουργός πει στους παγκόσμιους ηγέτες, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ότι η Βρετανία εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα αναφερθεί στην τελευταία δεκαετία «με το Brexit και την αναταραχή – και θα πει ότι προχωράμε πέρα από αυτό».

Σε άμεση ερώτηση από την εφημερίδα The Independent αν μπορεί να αποκλείσει μια υπόσχεση για επανένταξη στο μπλοκ στο μανιφέστο του κόμματός του, ο κ. Μπέρναμ δήλωσε ότι αυτό είναι ένα ερώτημα «για μια άλλη μέρα».

Ο νέος του υπουργός Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Χάμις Φάλκονερ, έχει επίσης αποτύχει να αποκλείσει την πιθανότητα μιας υπόσχεσης στο μανιφέστο για επανένταξη αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες.

Η υποστήριξη για την επανείσοδο στην ΕΕ βρίσκεται τώρα στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, φτάνοντας το 61 τοις εκατό, όπως δήλωσε ο κορυφαίος ειδικός δημοσκοπήσεων Σερ Τζον Κέρτις στην Independent νωρίτερα αυτό το μήνα, ενώ μια δημοσκόπηση αυτό το Σαββατοκύριακο έδειξε ότι σχεδόν κάθε εκλογική περιφέρεια στο Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει πλέον την ανατροπή του Brexit.

Ο κ. Μπέρναμ δήλωσε ότι η προσοχή του είναι στραμμένη στη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ που πρόκειται να διεξαχθεί αργότερα φέτος, η οποία, όπως είπε, θα βοηθήσει στην αποκατάσταση των γεφυρών που «έσπασαν» στις αρχές αυτής της δεκαετίας.

Δήλωσε ότι ήθελε να επιτύχει μια «πρακτική συμφωνία» με την ΕΕ, η οποία θα παρείχε ώθηση στη βρετανική οικονομία, αν και πρόσθεσε ότι είχε ανησυχίες ότι η νέα πολιτική της ΕΕ «Made in Europe» θα μπορούσε να «επηρεάσει τη βρετανική βιομηχανία και τις βρετανικές αλυσίδες εφοδιασμού». Είπε ότι θα θέσει τις ανησυχίες του στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν συναντηθούν στη Νέα Υόρκη την Τρίτη.

Ο κ. Μπέρναμ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι είναι υπέρ της επανεισόδου του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ και επιζητεί μια «βαθύτερη σχέση» με το μπλοκ. Αλλά έχει επίσης πει ότι σέβεται τη δημοκρατία και δεν θέλει να ξαναδώσει τις μάχες του Brexit από το παρελθόν.

Ωστόσο, η συμπερίληψη μιας δέσμευσης για επανένταξη στο μανιφέστο των Εργατικών θα έδινε θεωρητικά στον πρωθυπουργό τη λαϊκή εντολή για αυτή την πολιτική από τον βρετανικό λαό.



Τον Ιούλιο, ο κ. Φάλκονερ επίσης απέτυχε να αποκλείσει την τοποθέτηση μιας υπόσχεσης για επανένταξη στην ΕΕ στο επόμενο μανιφέστο των Εργατικών.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, κατά τη διάρκεια μιας έντονης συζήτησης στη Βουλή των Κοινοτήτων, πιέστηκε ξανά αρκετές φορές να αποκλείσει άμεσα την εμφάνιση της επανένταξης στο μανιφέστο, αλλά αρνήθηκε, λέγοντας αντίθετα ότι ήθελε να «πάει πιο μακριά και πιο γρήγορα» στη βελτίωση της συμφωνίας του Brexit που άφησε το Συντηρητικό Κόμμα.

Ενώ η υποστήριξη για την επανένταξη στην ΕΕ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό της από την ψηφοφορία για το Brexit, ο Σερ Τζον έχει επίσης προειδοποιήσει ότι οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία διαφορετικά όλα θα αποβούν άκαρπα. Είπε ότι η κοινή γνώμη είχε μετατοπιστεί παρά τη σχετική σιωπή από πολλά κόμματα και «επομένως, αν ξεκινούσατε να προβάλλετε το επιχειρηματολογία… θα έπρεπε να είστε σε θέση να μετακινήσετε τον δείκτη περαιτέρω».

Αποκαλύφθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι όλες εκτός από τέσσερις εκλογικές περιφέρειες στη Μεγάλη Βρετανία θα υποστήριζαν την ανατροπή του Brexit και την επανένταξη στην ΕΕ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση σε επίπεδο περιφερειών σε 11.927 ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Μπέρναμ επιτέθηκε επίσης σε «εξωτερικούς παράγοντες» που επιδιώκουν να χειραγωγήσουν τη δημοκρατία όταν ρωτήθηκε αν ήθελε το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ, αφού το μπλοκ έκανε μια ιστορική προσφορά στον Καναδά, σύμφωνα με τον Independent.







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