Κατασχεμένα ακίνητα: Πώληση πριν από τον πλειστηριασμό – Τι προβλέπει η νέα διαδικασία

Μια εναλλακτική λύση απέναντι στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ανοίγει για τα κατασχεμένα ακίνητα, καθώς πλέον μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να επιτραπεί η πώλησή τους σε συγκεκριμένο αγοραστή πριν βγουν στο «σφυρί».

Η διαδικασία προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και επανέρχεται σε εφαρμογή με νέο πλαίσιο, δίνοντας τη δυνατότητα στον οφειλέτη να αναζητήσει αγοραστή και να ζητήσει από το δικαστήριο την έγκριση της πώλησης.

Βασική προϋπόθεση είναι το τίμημα να μην υπολείπεται του 70% της τιμής πρώτης προσφοράς, ενώ οι δανειστές ενημερώνονται και έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στη διαδικασία.

Το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη ρύθμιση ενισχύεται από την πρώτη δικαστική απόφαση που εφαρμόζει το νέο πλαίσιο. Το Πρωτοδικείο Άρτας ενέκρινε την πώληση κατασχεμένου ακινήτου σε συγκεκριμένο αγοραστή, κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι υπήρχαν σοβαρές πιθανότητες ο προγραμματισμένος πλειστηριασμός να αποβεί άγονος.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός δρόμος για ακίνητα που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα, ενώ παράλληλα επιτρέπει την ταχύτερη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων προς ικανοποίηση των δανειστών.

Η ρύθμιση δεν είναι καινούργια, καθώς είχε θεσπιστεί το 2015, καταργήθηκε το 2021 και επανήλθε προσωρινά το 2022. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο επανενεργοποιείται από το 2026, με βασική διαφοροποίηση την καθιέρωση του ορίου του 70% στην τιμή πώλησης.

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