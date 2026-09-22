Βυτιοφόρο έριχνε, μέσω φρεατίου, στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας

Στην σύλληψη ενός οδηγού βυτιοφόρου και ενός ιδιοκτήτη βενζινάδικου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας στον Κηφισό.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στην Ελληνική Αστυνομία είχαν περιέλθει πληροφορίες για την διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων τις τελευταίες ημέρες. Ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λύματακαι το βυτιοφότο ετέθη υπό παρακολούθηση.

Σήμερα (22/9)το μεσημέρι, αφότου παρέλαβε λύματα από το εργοστάσιο μετέβη στο βενζινάδικο παράλληλα της Κηφισού, όπου φαινόταν ότι πραγματοποιούσε παράδοση καυσίμων. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άδειαζε τα απόβλητα σε φρεάτιο, το οποίο μέσω υπόγειου δικτύου κατέληγε στον Κηφισό.

Σημειώνεται, ότι τα εργοστάσια τροφίμων παράγουν οργανικά, αλλά και υψηλής οξύτητας απόβλητα, κυρίως από τα υλικά καθαρισμού των εγκαταστάσεών τους. Και οι δύο κατηγορίες απαιτούν σύμφωνα με το νόμο ειδική διαχείριση. Πολύ περισσότερο δε, τα απόβλητα εφόσον καταλήξουν στο περιβάλλον και στη θάλασσα οι συνέπειες είναι καταστροφικές για το οικοσύστημα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Στο αυτόφωρο βρίσκονται ο οδηγός του βυτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου.

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