«Όχι» από την τεχνική υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ στη χωροθέτηση δανειοθαλάμου στο Μοχό

Να μην εγκριθεί η χωροθέτηση λειτουργίας δανειοθαλάμου στην περιοχή «Φουσκιές» στον Μοχό ζητά Τεχνική Υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ με μια τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση που θεμελιώνει ότι μπορεί να προκληθούν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ και μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η τεχνική έκθεση του ΕΣΔΑΚ ζητά να εξεταστεί εναλλακτική επιλογή για τη χωροθέτηση του δανειοθαλάμου, ξεκαθαρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η απόσταση του από τον ΧΥΤΑ δεν ξεπερνά τα 600 μέτρα.

Όπως τεκμηριώνει, η λειτουργία του δανειοθαλάμου προβλέπει ανατινάξεις και δονήσεις που εγείρουν τεράστιους κινδύνους σε σχέση με την υποδομή της μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος διαφυγής ρύπων προς υπόγειους υδροφορείς και την ίδια στιγμή μπορεί να προκληθούν επικίνδυνα φαινόμενα από διατάραξη σωληνώσεων βιοαερίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε σχέση με το περιβαλλοντικό κόστος που προκύπτει.

Στην τεχνική έκθεση τεκμηριώνεται ότι η δόνηση από ανατίναξη που προβλέπεται στο δανειοθάλαμο, μεταδίδεται στο γεωλογικό υπόβαθρο ως δυναμική φόρτιση και μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικό τρόπο σε φυσικό βράχο, σε επιχώματα, σε αναχώματα κυττάρων, σε διεπιφάνειες γεωσυνθετικών και σε θαμμένους αγωγούς.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο να μην προκύψει στο ΧΥΤΑ κάποια άμεση ορατή βλάβη, αλλά και αν επαναλαμβανόμενες φορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν μικρομετακινήσεις, διαφορικές καθιζήσεις, απώλεια συνάφειας μεταξύ στρώσεων ή καταπόνηση συγκολλήσεων και αγκυρώσεων.

Η τεχνική έκθεση του ΕΣΔΑΚ βάζει στο κάδρο και το τι σημαίνει η λειτουργία του δανειοθαλάμου που λειτουργεί με ανατινάξεις σε περίπτωση διαρροής στραγγισμάτων, που μπορούν σε μικρό χρονικό διάστημα να φθάσουν στα υδροφόρα στρώματα σε μια περιοχή που βρίσκεται το φράγμα Αποσελέμη.

Επίσης κρίσιμη παράμετρος είναι ότι ο ΧΥΤΑ που απέχει 600 μέτρα από το δανειοθάλαμο διαθέτει δίκτυο απαγωγής βιοαερίου και πυρσό καύσης και η ασφάλεια των συστημάτων του αποτελούν κορυφαίο ζητούμενο πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι επιτραπεί η έκθεση τους σε επικίνδυνα φαινόμενα που μπορούν να προκληθούν από τη διατάραξη σωληνώσεων του βιοαερίου.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς – Βρέθηκαν πιστόλια και 550 φυσίγγια (φωτο)

Ηράκλειο: Ένα βήμα πιο κοντά το αστικό λεωφορείο στο Αστυνομικό Μέγαρο