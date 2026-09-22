Καρυστιανού στη Δίκη για τα Τέμπη: «Κρατούσα ένα-ένα τα κομμάτια του παιδιού μου» – Τι είπε για την πυρόσφαιρα

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού στη δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Η Μαρία Καρυστανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου, ξέσπασε αρκετές φορές σε κλάματα, με το δικαστήριο να προχωρά σε 15λεπτη διακοπή και την ίδια να αποχωρεί από την αίθουσα υποβασταζόμενη από εθελοντές διασώστες.

Στην κατάθεσή της, μίλησε για την αλλοίωση του χώρου μετά τη σύγκρουση, την πυρόσφαιρα, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και την απαγόρευση των εκταφών, ενώ εξαπέλυσε βαριές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ανάκριση. «Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι το μπάζωμα. Η αλλοίωση του χώρου ενός εγκλήματος», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με το onlarissa.gr, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν φωτογραφίες με εκσκαφείς να επεμβαίνουν στον χώρο.

Η ίδια αναφέρθηκε σε συνομιλία που, όπως κατέθεσε, είχε με εισαγγελικό λειτουργό, όταν ζήτησε να μάθει πώς ήταν δυνατόν να γίνουν εργασίες και να πέσει τσιμέντο στον τόπο της τραγωδίας. «Τον ρώτησα πώς είναι δυνατόν να μπαίνει τσιμέντο σε έναν χώρο εγκλήματος. Μου απάντησε πως έπρεπε τρεις μέρες μετά να μπει σε λειτουργία η γραμμή. Τον ρώτησα “έχετε πάει στον χώρο να τον δείτε;”. “Όχι”, μου είπε. Τότε πώς δώσατε άδεια να γίνει ό,τι έγινε; Σε τρεις μέρες τελείωσε η έρευνα;», είπε.

Με δάκρυα στα μάτια πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με όσα της μεταφέρθηκαν, υπήρξαν τηλεφωνικές συνεννοήσεις για τις εργασίες στον χώρο. «Θέλω να υπάρχει μία Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της», είπε.

Για την πυρόσφαιρα

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τη διερεύνηση της πυρόσφαιρας και τις εξηγήσεις που δόθηκαν για τα έλαια σιλικόνης. Αναφέρθηκε ονομαστικά στον ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαΐμη, στον οποίο απέδωσε ευθύνες για τον τρόπο διεξαγωγής της ανάκρισης, προχωρώντας παράλληλα στον ισχυρισμό ότι «εκτελεί εντολές Μητσοτάκη». «Δυόμισι χρόνια περιμέναμε. Δεκαοκτώ μήνες μετά ήρθε το πόρισμα Καρώνη. Έκλεισε την ανάκριση χωρίς να έχουμε απαντήσεις», υποστήριξε.

Ζήτησε από το δικαστήριο να διερευνήσει εκ νέου το ζήτημα της πυρόσφαιρας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν τρώμε το παραμύθι με τα έλαια σιλικόνης».

Παράλληλα, μίλησε για «τεράστιο υλικό» από ηχητικά αρχεία και βίντεο που, όπως υποστήριξε, απουσίαζε από τη δικογραφία, ενώ άφησε αιχμές για την κατεύθυνση της ανάκρισης σε ό,τι αφορά τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή.

Αναφέρθηκε, επίσης, στον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό και στις εργασίες που έγιναν στον χώρο μετά το δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν λογοδοτήσει όλοι όσοι, κατά την ίδια, είχαν εμπλοκή. «Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία εμπιστοσύνη. Το έγκλημα των Τεμπών είναι ένα έγκλημα που αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία. Ακόμη και σήμερα δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος», ανέφερε.

Κληθείσα να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις, η Μαρία Καρυστιανού στάθηκε και στο ενδεχόμενο ύπαρξης χημικών εγκαυμάτων στα θύματα, τα οποία, όπως είπε, δεν διερευνήθηκαν επαρκώς. «Φαίνεται πως είχαμε και χημικά εγκαύματα τα οποία δεν ελέγχθηκαν. Έλεγαν στις καταθέσεις ότι ο αέρας μάς έκαιγε τα μάτια», σημείωσε.

Η στιγμή που άνοιξε το φέρετρο

Η πιο σκληρή στιγμή της κατάθεσής της ήταν όταν περιέγραψε όσα έζησε ανοίγοντας το φέρετρο της κόρης της. «Όταν άνοιξα το φέρετρο είχε ένα σεντόνι. Βλέπω στη μέση μία άσπρη σακούλα. Την άνοιξα για να ακουμπήσω ό,τι είχε μείνει και, σε αυτή τη διαδικασία, κρατώντας ένα-ένα τα κομμάτια, κάποια στιγμή πιάνω ένα οστό που είναι πολύ συγκεκριμένο στο σώμα. Αποχαιρετώ και κλείνω τη σακούλα», κατέθεσε κλαίγοντας.

Όπως είπε, όταν αργότερα βρήκε τη δύναμη να μελετήσει τα στοιχεία της υπόθεσης, διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο οστό δεν αναφερόταν στα ιατροδικαστικά ευρήματα και για τον λόγο αυτό ζήτησε έλεγχο DNA. Αμφισβήτησε παράλληλα την καταγεγραμμένη αιτία θανάτου, ενώ επανέφερε το ζήτημα της εκταφής. «Μου απαγορεύτηκε η εκταφή. Υπάρχει λόγος», είπε, κατηγορώντας στη συνέχεια τον κ. Μπακαΐμη ότι κατέστρεψε βιολογικό υλικό και υποστηρίζοντας ότι οι οικογένειες εξακολουθούν να στερούνται τη δυνατότητα νέου ελέγχου των σορών των ανθρώπων τους.

Σημείωσε, ακόμη, ότι στο εδώλιο θα έπρεπε, πέραν των πολιτικών προσώπων στα οποία αναφέρθηκε, να βρίσκονται και στελέχη υπουργείων, της Περιφέρειας, ιατροδικαστές αλλά και πρόσωπα που συμμετείχαν στις εργασίες στον τόπο της τραγωδίας. Παράλληλα, ζήτησε να καταθέσουν εργαζόμενοι των νοσοκομείων που υποδέχθηκαν τις σορούς, σημειώνοντας ότι παραμένουν ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί.

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