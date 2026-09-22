Ισπανία: Κοκαΐνη αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων βρέθηκε σε κότερο

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Μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κοκαΐνης των τελευταίων μηνών στα ισπανικά νερά αποκάλυψαν οι αρχές της χώρας, μετά τον εντοπισμό ενός γιοτ που μετέφερε 2,1 τόνους κοκαΐνης στον Ατλαντικό, περίπου 650 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γαλικίας.

Η επιχείρηση αποκάλυψε για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο τα διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών χρησιμοποιούν μικρά σκάφη αναψυχής για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, επιχειρώντας να αποφύγουν τους ελέγχους στα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης.

Το κότερο, μήκους 14 μέτρων και υπό πολωνική σημαία, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από τις ισπανικές αρχές, πριν ρυμουλκηθεί στο λιμάνι του Βίγο.

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Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα, υπήκοοι Αργεντινής, Ουρουγουάης, Κολομβίας και Αλβανίας, οι οποίοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση.

Παράλληλα, ακόμη ένα πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση συνελήφθη στη Χιρόνα, κοντά στη Βαρκελώνη.

Η ισπανική φορολογική και τελωνειακή αρχή (Agencia Estatal de Administración Tributaria – AEAT) ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας, καθώς το σκάφος βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τον περασμένο Ιούλιο.







Από τη μαρίνα της Χιρόνας στον Ατλαντικό



Οι ισπανικές αρχές είχαν θέσει το γιοτ στο μικροσκόπιο όταν αναχώρησε από μαρίνα της Χιρόνας, στη βορειοανατολική Ισπανία, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το σκάφος χρησιμοποιήθηκε από εγκληματική ομάδα που ειδικεύεται στη μεταφορά ναρκωτικών με σκάφη αναψυχής, παρέχοντας υπηρεσίες logistics σε μεγαλύτερες οργανώσεις διακίνησης.

Σύμφωνα με την ισπανική τελωνειακή υπηρεσία, το δίκτυο φαίνεται να έχει διασυνδέσεις με οργανώσεις από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, περιοχές που τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει σημαντικό ρόλο στα ευρωπαϊκά κυκλώματα διακίνησης κοκαΐνης.

Διεθνής επιχείρηση με συμμετοχή DEA και ευρωπαϊκών υπηρεσιών



Η επιχείρηση δεν ήταν αποκλειστικά ισπανική.

Στην έρευνα και την παρακολούθηση συμμετείχαν:





οι γαλλικές τελωνειακές αρχές,



η αστυνομία της Πολωνίας,



η βρετανική αστυνομία,



η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA).



Η συνεργασία πολλών υπηρεσιών αντανακλά τον διεθνή χαρακτήρα της υπόθεσης, καθώς τα μεγάλα φορτία κοκαΐνης που καταλήγουν στην Ευρώπη συνήθως εμπλέκουν διαφορετικές χώρες σε όλα τα στάδια: από την παραγωγή στη Λατινική Αμερική μέχρι τη μεταφορά και τη διανομή στην ευρωπαϊκή αγορά.

Άγνωστη ακόμη η προέλευση του φορτίου



Μέχρι στιγμής οι ισπανικές αρχές δεν έχουν αποκαλύψει από πού προήλθε η κοκαΐνη, ούτε πού και πότε φορτώθηκε στο σκάφος.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί:

ποια οργάνωση βρίσκεται πίσω από τη μεταφορά,



ποιος ήταν ο τελικός προορισμός του φορτίου,



αν υπάρχουν άλλα μέλη του δικτύου στην Ευρώπη.



Η ποσότητα των 2,1 τόνων κοκαΐνης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα φορτία αυτού του μεγέθους συνδέονται συνήθως με οργανωμένα διεθνή δίκτυα και όχι με μεμονωμένους διακινητές.

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