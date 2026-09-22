Φέτα... πολυτελείας: Έρχονται νέες ανατιμήσεις λόγω ελλείψεων σε γάλα και αύξησης εξαγωγών

Αποτελεί ένα από τα κυριότερα εξαγώγιμα τρόφιμα της χώρας και θεωρείται το «εθνικό» μας τυρί. Η παραγωγή φέτας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί αρκετές φορές αντιμέτωπη με πιέσεις λόγω της μειωμένης ή της ακριβότερης πρώτης ύλης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο στην τιμή του προϊόντος αλλά και την υποχώρηση της εγχώριας κατανάλωσης, την ίδια στιγμή που οι εξαγωγές παραμένουν μέχρι σήμερα ισχυρές.

Η «ιδιαιτερότητα» σε ό,τι αφορά την παραγωγή της φέτας είναι ότι προκειμένου να τηρεί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ώστε να κατοχυρωθεί ως ΠΟΠ προϊόν πρέπει να παράγεται από πρόβειο γάλα ή μείγμα πρόβειου με γίδινο γάλα. Η πρώτη ύλη πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και του Νομού Λέσβου.

Το νέο «καμπανάκι», χθες Δευτέρα, από τον πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας ΕΔΟΦ, Μιχάλη Σαράvτη, σχετικά με τις ελλείψεις πρόβειου γάλακτος ήρθε μετά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έπληξε την τελευταία διετία την εγχώρια παραγωγή καθώς οδήγησε σε χιλιάδες θανατώσεις ζώων. Τα διαθέσιμα αποθέματα γάλακτος, σύμφωνα με όσα επισήμανε ο ίδιος στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και ενδεχομένως να μην επαρκέσουν μέχρι το τέλος του έτους, με δεδομένο μάλιστα ότι καταγράφεται αυξημένη η ζήτηση για φέτα από το εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα, ορατό είναι το ενδεχόμενο και για νέες αυξήσεις στην τιμή του προϊόντος, όπως σημείωσε.

Η πίεση στην παραγωγή αποτελεί πάντως ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τον κλάδο την τελευταία τουλάχιστόν πενταετία. Το 2022 μετά την έκρηξη του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία στελέχη της αγοράς υπογράμμιζαν την υπέρογκη αύξηση του κόστους ζωοτροφών η οποία επιβάρυνε την κτηνοτροφία ταυτόχρονα με την αύξηση της ενέργειας. Η μέση τιμή του αιγοπρόβειου γάλακτος πήρε τότε την ανηφόρα και αυτό οδήγησε, το διάστημα που ακολούθησε, σε σημαντικές αυξήσεις στην τιμή της φέτας στο ράφι. Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε και υποχώρηση της εγχώριας κατανάλωσης.

Τον κίνδυνο ελλείψεων σε πρόβειο γάλα είχαν επισημάνει παράγοντες της γαλακτοβιομηχανίας και το 2023 μετά τις καταστροφικές πλημμύρες Daniel στη Θεσσαλία. To θέμα είχε μάλιστα απασχολήσει τότε και τους Financial Τimes που σε σχετικό δημοσίευμά τους ανέδειξαν τις επιπτώσεις στην παραγωγή και τις εξαγωγές του ελληνικού τυριού. Η ευλογιά των αιγοπροβάτων που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 και λόγω του αυστηρού πρωτοκόλλου που εφαρμόστηκε οδήγησε στη θανάτωση χιλιάδων αιγοπροβάτων ήρθε να προσθέσει ακόμη μία σοβαρή δοκιμασία για το εθνικό μας τυρί.

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