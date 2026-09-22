Ρόκκος για Μαζωνάκη: «Δεν θα πήγαινα στην κηδεία ακόμα και αν ήταν στη Λήμνο»

Ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε από τη Λήμνο στην εκπομπή Happy Day με ιδιαίτερη συγκίνηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σίγουρα θα πάρει πολύ καιρό για να πιστέψουμε ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικός μου ο Γιώργος ήταν ένα παιδί που γνώρισα το ’91, αν δεν κάνω λάθος στην Παρισιάνα, στην Πάτρα. Ανώνυμοι και οι δύο. Δεν χρειαζόταν να περάσει καιρός για να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα γίνει κάτι. Εγώ ας πούμε, ευθύνομαι για την πρώτη του αφίσα στο Καράβελ με τον Παϊτέρη όταν κάναμε το Καράβελ λόγω του τραγουδιού «Καραβάνι» και τον έβαλα δια της βίας.

Ο Γιώργος είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που είχε άστρο, όχι όταν ήταν πάνω στην πίστα μόνο και από κάτω. Αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, αλήθεια στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια είναι αυτή η βαθιά σιωπή της μαμάς του και της οικογένειάς του, που δέχτηκε και πάρα πολύ αρνητικά σχόλια λόγω αυτού του τρόπου ζωής. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η μάνα μπορεί να κλαίει τόσο βουβά και τόσο σιωπηλά, που μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατό το ουρλιαχτό από όλων μας» τόνισε

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