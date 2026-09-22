Ηλεκτρικό ρεύμα: Σοκ στην αγορά με άνοδο 177% σε έναν χρόνο – Πάνω από 200 ευρώ η μεγαβατώρα!

Νέα μεγάλη άνοδο καταγράφει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, με τη χονδρεμπορική τιμή να ξεπερνά για πρώτη φορά φέτος τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η εκτίναξη των τιμών εντείνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ ενισχύονται οι ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος τους επόμενους μήνες.

Η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 76 ευρώ την αντίστοιχη ημέρα πέρυσι. Πρόκειται για αύξηση 177,63% μέσα σε έναν χρόνο, με το ενεργειακό κόστος να εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πάνω από τα 200 ευρώ η μεγαβατώρα

Η τιμή της μεγαβατώρας ξεπερνά για πρώτη φορά φέτος το φράγμα των 200 ευρώ, έπειτα από ημερήσια άνοδο σχεδόν 17%. Παράλληλα, η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου προσεγγίζει τα 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας αύξηση περίπου 20% σε σύγκριση με τον Αύγουστο και ενισχύοντας τις ανησυχίες για την πορεία του ενεργειακού κόστους τους επόμενους μήνες.

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται και σε άλλες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στη Ρουμανία και την Ουγγαρία οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα 230 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ αναλυτές της ενεργειακής αγοράς εκτιμούν ότι το τέταρτο τρίμηνο μπορεί να φέρει νέες αυξήσεις, λόγω της μεταβλητότητας στις τιμές του φυσικού αερίου και της χαμηλής υδροηλεκτρικής παραγωγής εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας.

Πιέσεις στη βιομηχανία και στα καύσιμα

Η διατήρηση των τιμών σε τόσο υψηλά επίπεδα εντείνει τις πιέσεις και στη βιομηχανία. Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, περίπου 700 ενεργοβόρες βιομηχανίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας, καθώς επιβαρύνονται περισσότερο από το ενεργειακό κόστος σε σχέση με επιχειρήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, το κόστος ενέργειας εξελίσσεται σε ζήτημα που επηρεάζει ακόμη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, η ενεργειακή πίεση επεκτείνεται και στα καύσιμα. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ανέλθει στα 2,217 ευρώ ανά λίτρο, ξεπερνώντας την αμόλυβδη βενζίνη, η οποία διαμορφώνεται στα 2,195 ευρώ. Η εξέλιξη προκαλεί πρόσθετες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς το αυξημένο κόστος μεταφορών μετακυλίεται σταδιακά στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε αυτό το περιβάλλον, το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή διάθεσής του κατά την έναρξη της περιόδου στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ακόμη, εξετάζονται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η συνέχιση των παρεμβάσεων στα καύσιμα, ενώ κρίσιμη για το τελικό ύψος της στήριξης παραμένει η πορεία των διεθνών ενεργειακών τιμών.

πηγή: dnews.gr

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