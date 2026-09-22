Γιώργος Μαζωνάκης: «Κλείνει τα αυτιά της» η Ιωάννα Γάκα όταν ακούει τα τραγούδια του στον Κορυδαλλό

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού παραμένει προφυλακισμένη η 56χρονη γιατρός Ιωάννα Γάκα, στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γιατρός βρίσκεται στις φυλακές από το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Πρώτος Καφές» του Star, κρατείται μόνη της σε κελί στον πρώτο όροφο.

Ο χώρος διαθέτει ξεχωριστό ντους, ενώ έξω από το κελί υπάρχει καρτοτηλέφωνο. Κατά τις πρώτες ώρες μετά την άφιξή της, πάντως, φέρεται να μην έκανε χρήση ούτε του τηλεφώνου ούτε του ντους.

Από την αρχή της κράτησής της, η 56χρονη φέρεται να έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις συνθήκες του χώρου όπου τοποθετήθηκε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζήτησε να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στο κελί, μεταξύ των οποίων βάψιμο και επισκευή της ντουζιέρας. Την επόμενη ημέρα φέρεται να ζήτησε ακόμη και να πραγματοποιηθεί βιολογικός καθαρισμός του χώρου.

Όσον αφορά τα προσωπικά της αντικείμενα, της επετράπη να έχει μαζί της υποαλλεργικό μαξιλάρι και ειδικό στρώμα ή ανώστρωμα, όχι όμως τη βαλίτσα της.

Κλείνει τα αυτιά όταν ακούγονται τραγούδια του Μαζωνάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για την καθημερινότητά της στις φυλακές.

Στους κοινόχρηστους χώρους φέρεται να ακούγονται τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, κάτι που, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ενοχλεί την προφυλακισμένη γιατρό.

Η ίδια φέρεται να προσπαθεί να μην τα ακούει καλύπτοντας τα αυτιά της με πετσέτες.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο κελί ασχολείται συστηματικά με τη γιόγκα.

Τα προσωνύμια από τις άλλες κρατούμενες

Η παρουσία της 56χρονης στις φυλακές φέρεται να έχει προκαλέσει σχόλια και μεταξύ των υπόλοιπων κρατουμένων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένες κρατούμενες φέρονται να την αποκαλούν «η κυρία από τις Βερσαλλίες» και «η κόμισσα του Ψυχικού», με αφορμή τα αιτήματα που φέρεται να έχει διατυπώσει για τις συνθήκες του κελιού της.

Ιδιαίτερα μέτρα φέρεται να εφαρμόζονται και κατά την έξοδό της από το κελί.

Για λόγους ασφαλείας, η 56χρονη βγαίνει δύο φορές την ημέρα, για περίπου 40 λεπτά κάθε φορά, ενώ ο προαυλισμός της πραγματοποιείται σε διαφορετικές ώρες από εκείνες των υπόλοιπων κρατουμένων.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ταυτόχρονη παρουσία της με άλλες κρατούμενες στους κοινόχρηστους χώρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηγουμενίτσα: Έτσι έγινε η νέα γυναικοκτονία – Με πλούσιο ιστορικό συλλήψεων ο δράστης

Ηλεκτρικό ρεύμα: Σοκ στην αγορά με άνοδο 177% σε έναν χρόνο – Πάνω από 200 ευρώ η μεγαβατώρα!

Ηράκλειο: Νέος εντοπισμός μεταναστών - Διασώθηκαν 37 αλλοδαποί