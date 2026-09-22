Ηράκλειο: Σε αναβρασμό οι Αθάνατοι και οι γύρω περιοχές - Διεκδικούν σαφή ενημέρωση για τη δομή

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων των Αθανάτων και των γύρω περιοχών για τη δημιουργία κλειστού κέντρου ολιγοήμερης κράτησης/φιλοξενίας μεταναστών στο 10ο χλμ της Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών.

Οι κάτοικοι εξακολουθούν να εκφράζουν την αντίθεσή τους στον σχεδιασμό και πραγματοποιούν κινητοποιήσεις, ζητώντας αλλαγή του σχεδιασμού προωθώντας αιτήματα όπως τις οικοδομικές άδειες του κτιρίου και την γενικότερη ακαταλληλότητα της περιοχής.

Οι κάτοικοι ζητούν, μεταξύ άλλων, σαφή ενημέρωση από την Πολιτεία και τις αρμόδιες Αρχές για τον σχεδιασμό της δομής, καθώς και συγκεκριμένες απαντήσεις για τη λειτουργία, τη χωρητικότητα και τα μέτρα που προβλέπονται για την περιοχή.

Παράλληλα, ζητούν να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των Αθανάτων και των γειτονικών περιοχών, εκφράζοντας ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων, την ασφάλεια, τις υποδομές και την ομαλή λειτουργία της περιοχής.

Το θέμα παραμένει στο επίκεντρο, ενώ οι κάτοικοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας να ληφθούν υπόψη οι θέσεις και οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. Αποφασισμένοι να ανατρέψουν τον σχεδιασμό, βγαίνουν και σήμερα στους δρόμους απαιτώντας απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα τους.

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