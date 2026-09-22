Κρήτη: Ανησυχία για τις συνήθειες των εφήβων - Ατμίζουν και πίνουν αλκοόλ

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθειών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ESPAD 2024. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει vape τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα.

Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Την ίδια στιγμή, σχεδόν ένας στους τέσσερις Κρητικούς μαθητές θεωρεί ότι το καθημερινό κάπνισμα ναργιλέ δεν εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, ποσοστό υψηλότερο από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι ήπιε τουλάχιστον πέντε ποτά σε μία περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%.

Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο. Το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 45%. Η εικόνα είναι διαφορετική όσον αφορά τις παράνομες ουσίες, όπου η Κρήτη καταγράφει χαμηλότερα ποσοστά από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι το πρόβλημα για τους εφήβους του νησιού εντοπίζεται κυρίως στο άτμισμα, τον ναργιλέ και την κατανάλωση αλκοόλ, με αρκετούς από τους σχετικούς δείκτες να βρίσκονται πάνω από τα επίπεδα της υπόλοιπης χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Το mail της ΑΑΔΕ για δήθεν επιστροφή φόρου - Τι ζητούν από τους πολίτες

Ηράκλειο: Αφαίρεσαν την κάλτσα από το στομάχι του 14χρονου μετά τις καταγγελίες