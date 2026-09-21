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GOSSIP - LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Η ανάρτηση για τον γιο της δύο μήνες πριν πεθάνει

vi
clock 23:00 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια συγκινητική ανάρτηση είχε κάνει η Cindy Crawford για τον γιο της δύο μήνες πριν "φύγει" από τη ζωή εκφράζοντας δημόσια πόσο υπερήφανη ήταν για εκείνον.

Συγκεκριμένα, ευχήθηκε για τα 27α γενέθλια του παιδιού της, κοινοποιώντας δύο παλιές φωτογραφίες τους.

«Χρόνια πολλά, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο που έχεις γίνει, αλλά πάντα θα σε βλέπω ως το μικρό μου αγόρι. Σε αγαπώ» είχε γράψειστη λεζάντα.

A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford)

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Cindy Crawford Γιος
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