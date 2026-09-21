Σίντι Κρόφορντ: Η ανάρτηση για τον γιο της δύο μήνες πριν πεθάνει

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Μια συγκινητική ανάρτηση είχε κάνει η Cindy Crawford για τον γιο της δύο μήνες πριν "φύγει" από τη ζωή εκφράζοντας δημόσια πόσο υπερήφανη ήταν για εκείνον.

Συγκεκριμένα, ευχήθηκε για τα 27α γενέθλια του παιδιού της, κοινοποιώντας δύο παλιές φωτογραφίες τους.

«Χρόνια πολλά, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο που έχεις γίνει, αλλά πάντα θα σε βλέπω ως το μικρό μου αγόρι. Σε αγαπώ» είχε γράψειστη λεζάντα.

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