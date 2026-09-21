Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μία μόνο μέρα

Tι θα δούμε απόψε στη νέα σειρά του Mega, Δυο Μαύρα Πουκάμισα;

Επεισόδιο 3 (Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου)

Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μία μόνο μέρα. Η Μαρκέλλα τρομάζει από ένα επικίνδυνο περιστατικό στον δρόμο και η ταραχή της μεγαλώνει, την ώρα που η παρουσία του Μανούσου φαίνεται να την αναστατώνει περισσότερο απ’ όσο θέλει να παραδεχτεί. Την ίδια στιγμή, ο Νικήτας ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα με την Ελπίδα, όμως η αντίδραση της Σοφίας απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Παράλληλα, ο Σήφης δεν μπορεί να κρύψει όσα νιώθει για τη Μαρκέλλα και ο Μανούσος παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Θα προλάβουν όλοι να πουν την αλήθεια, πριν να είναι αργά;

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