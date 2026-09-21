Ξεχνάτε λέξεις την ώρα που μιλάτε; Τι δείχνει νέα έρευνα για τη μνήμη

Το να «κολλάμε» την ώρα της συζήτησης επειδή δεν μας έρχεται μια λέξη ή ένα όνομα είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους. Μια τέτοια περιστασιακή δυσκολία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει γνωστική διαταραχή ή άνοια.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο και το Rotman Research Institute μελέτησαν 125 υγιείς ενήλικες, ηλικίας 18 έως 85 ετών, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην ομιλία και τις αλλαγές στη γνωστική λειτουργία.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι μεγαλύτερη σημασία φαίνεται να έχει ο συνολικός ρυθμός της ομιλίας και όχι απλώς ο αριθμός των παύσεων ή ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να βρει μια λέξη.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τεστ κατονομασίας εικόνων και σε δοκιμασίες περιγραφής εικόνων, ενώ οι ερευνητές αξιολόγησαν παράλληλα διάφορες γνωστικές λειτουργίες. Όπως προέκυψε, η ταχύτητα με την οποία κάποιος μπορούσε να ανακαλέσει μια λέξη συνδεόταν με τη γενικότερη ροή και ταχύτητα της ομιλίας του.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η περιστασιακή δυσκολία εύρεσης μιας λέξης μπορεί να σχετίζεται με παράγοντες όπως το άγχος, η κόπωση ή η μειωμένη συγκέντρωση. Περισσότερη προσοχή χρειάζεται όταν τέτοιες δυσκολίες γίνονται συχνότερες, επιδεινώνονται σταδιακά ή αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινή επικοινωνία.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη δεν δείχνει ότι η πιο αργή ομιλία αποτελεί από μόνη της ένδειξη ή πρόβλεψη άνοιας. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες για να διαπιστωθεί αν οι αλλαγές στον ρυθμό της ομιλίας μπορούν να συμβάλουν στον έγκαιρο εντοπισμό γνωστικών αλλαγών.

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