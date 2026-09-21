Κρήτη: Σε απόγνωση οι αγρότες - "Χαριστική βολή" οι καθυστερήσεις στο myAgro

Οι Ενωτικές Αγροτοκτηνοτροφικές Ομοσπονδίες Ηρακλείου (ΕΟΑΣΗ) και Χανίων (ΕΟΑΣΧ) εξαπολύουν δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας απαράδεκτες καθυστερήσεις στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ μέσω της νέας πλατφόρμας myAgro. Οι ομοσπονδίες προειδοποιούν για ολική στάση πληρωμών και απώλεια κρίσιμων ενισχύσεων, ενώ καταδικάζουν ως εκβιαστική την υποχρεωτική συναίνεση για αυτόματη κατάσχεση των επιδοτήσεων υπέρ χρεών.

Η ανακοίνωση:

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ μέσω της νέας πλατφόρμας myAgro της ΑΑΔΕ. Οι τεράστιες καθυστερήσεις στην υποβολή των δηλώσεων φέρνουν ολική στάση πληρωμών μέχρι το Δεκέμβρη και απειλούν τις υπόλοιπες ενισχύσεις (οικολογικά σχήματα, ενισχύσεις νέων γεωργών, μικροκαλλιεργητών, αναδιανεμητική, συνδεδεμένες), μεγάλο μέρος των οποίων μας χρωστάνε από πέρυσι, ενώ ορισμένες βρίσκονται ήδη σε καθεστώς περικοπών.

Μάλιστα, προκλητικά μας εκβιάζει να υπογράφουμε ότι δεχόμαστε να κατάσχει τις επιδοτήσεις απευθείας για τα χρέη ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η δήλωση, γνωρίζοντας ότι είμαστε όλοι καταχρεωμένοι λόγω ακριβώς της δικής της πολιτικής όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πρόκειται για τη χαριστική βολή για τους βιοπαλαιστές παραγωγούς, οι οποίοι θα μείνουν χωρίς τσεκ σε μια περίοδο που το εισόδημά τους χτυπιέται αλύπητα από το υπέρογκο κόστος παραγωγής και τις τιμές παραγωγού των προϊόντων κάτω του κόστους. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της ΚΑΠ της ΕΕ, της ασυδοσίας των βιομηχάνων, των εμπορικών δικτύων, των τραπεζών και των καρτέλ που θησαυρίζουν στην πλάτη μας. Στόχος τους είναι η συγκέντρωση γης και παραγωγής σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις και η εξασφάλιση των κερδών τους πάνω στις δικές μας πλάτες.

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι, με πρόσχημα τη «διαφάνεια», η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε τη μεταφορά και την υπαγωγή των διαδικασιών του ΟΣΔΕ στην ΑΑΔΕ όχι για την «ψηφιακή αναβάθμιση» ή την καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά με σκοπό να λειτουργήσει ως εισπρακτικός μηχανισμός του κράτους, παρακολουθώντας και αρπάζοντας ακόμα και τα τελευταία ευρώ από τα χρωστούμενα των αγροτών. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση διατηρεί στο ακέραιο τις αιτίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ . Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και το Κτηματολόγιο παραμένουν εκκρεμή. Η «τεχνική λύση» συντηρείται αλώβητη. Οι ουσιαστικοί επιτόπιοι έλεγχοι είναι ελάχιστοι. Η αποσύνδεση της επιδότησης από την παραγωγή παραμένει ο κεντρικός πυρήνας της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Οι κρατικές γεωτεχνικές υπηρεσίες αποψιλώνονται συστηματικά, προκειμένου το έργο τους να παραδοθεί στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Την ίδια ώρα που δαπανώνται δισεκατομμύρια ευρώ για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και την εμπλοκή στους πολέμους, την ίδια στιγμή τα οξυμένα προβλήματα της λειψυδρίας και τα κρίσιμα έργα υποδομής για τον πρωτογενή τομέα καρκινοβατούν, αφήνοντας τους αγρότες απροστάτευτους απέναντι στην καταστροφή.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

§ Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι κανένας βιοπαλαιστής αγρότης, κτηνοτρόφος ή μελισσοκόμος δε θα μείνει απλήρωτος την προκαταβολή του Οκτώβρη και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης μέχρι τέλους του χρόνου.

§ Να πληρωθούν άμεσα και οι υπόλοιπες ενισχύσεις.

§ Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωση για τις κατασχέσεις επιδοτήσεων.

§ Δωρεάν υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ και τεχνική υποστήριξη των προγραμμάτων προς τους αγρότες, αποκλειστικά από κρατικές, πλήρως στελεχωμένες υπηρεσίες.

§ Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες για τη στήριξη των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και τη διόρθωση των σφαλμάτων με ευθύνη του κράτους, χωρίς επιβάρυνση των αγροτών.

§ Άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων μας για πραγματική στήριξη των βιοπαλαιστών παραγωγών απέναντι στην ακρίβεια και τις τιμές κάτω του κόστους στα προϊόντα μας.

Δε μένουμε με σταυρωμένα χέρια απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ. Δε σιωπούμε όταν οι δικές μας ζωτικές ανάγκες πετσοκόβονται. Οργανωνόμαστε στους αγροτικούς συλλόγους μας, στις αγωνιστικές ομοσπονδίες δυναμώνουμε τον πανελλαδικό αγροτικό συντονισμό μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) και ενισχύουμε τον αγώνα μας μαζί με τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτή είναι η δύναμή μας απέναντι σε όσους μας καταδυναστεύουν. Οι διώξεις και τα αγροτοδικεία της κυβέρνησης δε μας πτοούν· αποδεικνύουν το φόβο τους απέναντι στον οργανωμένο αγώνα μας. Με τη μαζικοποίηση και την κλιμάκωση των αγώνων μας θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική !





Τα ΔΣ των ΕΟΑΣ Ηρακλείου και ΕΟΑΣ Χανίων

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