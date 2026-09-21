Φαράγγι Σαμαριάς: Εκτάκτως κλειστό την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του θα παραμείνει το Φαράγγι της Σαμαριάς την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Η απόφαση για το προληπτικό κλείσιμο του εθνικού δρυμού ελήφθη μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου προγνωστικού δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, για αύριο προβλέπονται έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, το ύψος της βροχής αναμένεται να φτάσει έως τα 10,5 mm στην περιοχή του Ξυλοσκάλου και έως τα 8 mm στην Αγία Ρουμέλη.

Καθώς οι προβλεπόμενες τιμές weather ξεπερνούν τα θεσμοθετημένα όρια ασφαλείας που έχουν εγκριθεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων για τη λειτουργία του δρυμού, η πρόσβαση απαγορεύεται καθ' όλο το μήκος της διαδρομής για την αποφυγή κινδύνων από πιθανές κατολισθήσεις ή εισροές υδάτων.

Οι αρχές συστήνουν στους εκδρομείς και τα τουριστικά γραφεία να τροποποιήσουν τον προγραμματισμό τους. Για την επαναλειτουργία του φαραγγιού τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

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