Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ CrediaBank και ΑΠΘ για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα

Η CrediaBank ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συνεργασία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, χωρίς να περιορίζεται, σε δράσεις που συνδέονται με το Τμήμα Γεωπονίας και αφορούν την αγροτική οικονομία και επιχειρηματικότητα, τη βιώσιμη χρηματοδότηση αγροτικών και αγροδιατροφικών δραστηριοτήτων, την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα και τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.

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Η συνεργασία της CrediaBank με το ΑΠΘ εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση της σύνδεσης της χρηματοδότησης με την πραγματική οικονομία και τη στήριξη της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προσδιορίζει ένα πλαίσιο δράσεων στους παρακάτω τομείς:



• Έρευνα και επιστημονική συμβουλευτική, μέσω της ανάπτυξης κοινών ερευνητικών έργων και μελετών και της παροχής επιστημονικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως σε σχέση με την αγροτική οικονομία, την αγροδιατροφή, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.



• Εκπαίδευση και κατάρτιση, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εξειδικευμένων σεμιναρίων και δράσεων επιμόρφωσης για στελέχη της Τράπεζας σε θεματικές που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών, βραβείων ή χορηγιών σε φοιτητές και νέους ερευνητές.



• Ενίσχυση της καινοτομίας και σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, μέσω δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας που αποσκοπούν στην αξιοποίηση της έρευνας προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών, συνεργασίας σε διπλωματικές εργασίες ή διδακτορικές διατριβές, καθώς και από κοινού συμμετοχής της CrediaBank και του ΑΠΘ σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.



• Αγροτική οικονομία και βιώσιμη χρηματοδότηση, με πρωτοβουλίες που συνδέουν τη χρηματοδότηση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην αγροτική επιχειρηματικότητα, στις αγροτικές και αγροδιατροφικές δραστηριότητες και στην καινοτομία στον πρωτογενή τομέα.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το ΑΠΘ εντάσσεται στη στρατηγική μας να στηρίζουμε έμπρακτα την παραγωγική ανάπτυξη και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο. Συνδέοντας την επιστημονική γνώση και την καινοτομία με τη χρηματοδότηση και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε ο αγροτικός και αγροδιατροφικός τομέας να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Στην CrediaBank επιδιώκουμε να λειτουργούμε ως ενεργός εταίρος σε συνεργασίες που παράγουν μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία και την κοινωνία.»

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε: «Στο Αριστοτέλειο πιστεύουμε ότι το σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο οφείλει να χτίζει γέφυρες ανάμεσα στη γνώση και την κοινωνία, ανάμεσα στην έρευνα και την παραγωγή. Δεν αρκεί να παράγουμε γνώση. Επιδιώκουμε να τη μετατρέπουμε σε καινοτομία, σε εφαρμογές και σε πραγματικό αντίκτυπο για την οικονομία και την κοινωνία. Η συνεργασία με την CrediaBank αξιοποιεί την ισχυρή επιστημονική και ερευνητική τεχνογνωσία του Τμήματος Γεωπονίας και δημιουργεί νέες δυνατότητες σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, τον αγροδιατροφικό. Για εμάς, όμως, ιδιαίτερη σημασία έχει η νέα γενιά. Θέλουμε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας, οι νέες και οι νέοι ερευνητές μας, να έρχονται πιο κοντά στις πραγματικές προκλήσεις της παραγωγής, μέσα από την έρευνα, την πρακτική άσκηση, τις διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες, τις υποτροφίες και τα βραβεία. Αυτή είναι η αντίληψή μας για ένα σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο: εξωστρεφές, καινοτόμο, ανοιχτό στις συνεργασίες και χρήσιμο για τη χώρα.»

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει διάρκεια δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο Μερών. Οι επιμέρους δράσεις και τα έργα που θα προκύψουν θα εξειδικεύονται μέσω ειδικότερων συμφωνιών μεταξύ της CrediaBank και του ΑΠΘ.