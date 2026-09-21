Έρχεται η Ένωση Ξενοδόχων Μεραμπέλλου

Μια σημαντική αλλαγή στην οργανωμένη εκπροσώπηση του ξενοδοχειακού κόσμου της περιοχής του Μεραμπέλλου δρομολογείται το επόμενο διάστημα, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για τη σύσταση της Ένωσης Ξενοδόχων Μεραμπέλλου, ενός νέου θεσμικού σχήματος που θα διαδεχθεί στην πράξη την υφιστάμενη μορφή λειτουργίας του Συνδέσμου Ξενοδόχων ν. Λασιθίου.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Γιάννης Προκοπάκης, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, γνωστοποίησε ότι η διαδικασία για τη δημιουργία της νέας Ένωσης πρόκειται να κινηθεί άμεσα, με στόχο μέσα στους επόμενους μήνες να έχει ολοκληρωθεί η σύστασή της και μέχρι το τέλος του 2026 να έχουν πραγματοποιηθεί και οι εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής της.

Η νέα ονομασία θα είναι «Ένωση Ξενοδόχων Μεραμπέλλου» και, όπως αναφέρει ο κ. Προκοπάκης, η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί τη συγκρότηση ενός νέου νομικού και οργανωτικού φορέα, με στόχο μια πιο σύγχρονη, σταθερή και αποτελεσματική εκπροσώπηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της περιοχής.

Η δημιουργία της νέας Ένωσης συνδέεται παράλληλα με την απόφαση να σταματήσει η λειτουργία του σημερινού Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου με την υφιστάμενη νομική και οργανωτική του μορφή. Όπως εξηγεί ο κ. Προκοπάκης, για διαδικαστικούς και οργανωτικούς λόγους επιλέγεται η συγκρότηση ενός νέου νομικού προσώπου, ώστε η εκπροσώπηση των ξενοδόχων να συνεχιστεί και να επανεκκινήσει σε μια νέα, πιο λειτουργική βάση.

Η νέα Ένωση θα στηρίζεται σε οργανωμένη καθημερινή λειτουργία, με Γραφείο και συστηματική καταγραφή και αξιοποίηση στοιχείων για την πορεία της τουριστικής δραστηριότητας, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητα τεκμηριωμένης παρέμβασης του κλάδου προς την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε επόμενο στάδιο, και εφόσον ωριμάσουν οι σχετικές συζητήσεις με τις άλλες ξενοδοχειακές οργανώσεις του νομού, η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση και για μια ευρύτερη, ενιαία εκπροσώπηση του ξενοδοχειακού κόσμου σε ολόκληρο το Λασίθι.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η απαραίτητη προεργασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου ένα μήνα, ώστε αμέσως μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου να προχωρήσουν οι επόμενες κινήσεις.

Ο σχεδιασμός τοποθετεί τις βασικές διαδικασίες προς τις αρχές Νοεμβρίου, όταν θα έχει μειωθεί σημαντικά η πίεση της σεζόν και θα είναι ευκολότερο να συγκεντρωθούν οι ξενοδόχοι, να οργανωθεί το νέο σχήμα και να δρομολογηθούν οι εκλογές. «Μέχρι το τέλος του ’26 θα έχει τελειώσει αυτό το θέμα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Προκοπάκης, διευκρινίζοντας ότι μέχρι τότε στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί «και εκλογές και σύσταση και όλα».

Η ανάγκη να ολοκληρωθεί έγκαιρα αυτή η μετάβαση συνδέεται, άλλωστε, όπως τονίζει ο κ. Προκοπάκης, και με το γεγονός ότι η ισχύουσα τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας του νομού Λασιθίου λήγει τον Απρίλιο του 2027 και θα πρέπει να υπογραφεί νέα, επομένως μέχρι τότε πρέπει να υπάρχει ενεργός και θεσμικά συγκροτημένος φορέας που θα εκπροσωπεί τους ξενοδόχους στις σχετικές διαδικασίες, χωρίς να δημιουργηθεί κενό εκπροσώπησης για τον κλάδο.

Νέα οργανωτική δομή με τη δημιουργία Γραφείου του Συνδέσμου

Η μετάβαση σε αυτή τη νέα εποχή για τη συλλογική εκπροσώπηση των ξενοδόχων συνοδεύεται ήδη από μια σημαντική οργανωτική αλλαγή. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου αποφάσισε ομόφωνατην έναρξη της συνεργασίας με την κ. Ιωάννα Σαραντοπούλου, η οποία αναλαμβάνει τη θέση της Διευθύντριας του Γραφείου του Συνδέσμου, στο πλαίσιο της ουσιαστικής αναβάθμισης της καθημερινής λειτουργίας του φορέα. Η εξέλιξη αυτή αποκτά πρόσθετη σημασία εν όψει της δημιουργίας της Ένωσης Ξενοδόχων Μεραμπέλλου, καθώς δημιουργείται στην πράξη μια μόνιμη διοικητική και οργανωτική υποδομή που θα μπορεί να στηρίξει τη συνέχεια του νέου φορέα.

Ο κ. Προκοπάκης εξηγεί ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε μέχρι σήμερα ο Σύνδεσμος ήταν η απουσία ενός ανθρώπου που να ασχολείται καθημερινά και αποκλειστικά με τις υποθέσεις του.

Στις αρμοδιότητες της Διευθύντριας του Γραφείου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η οργάνωση και η τήρηση του μητρώου των μελών, η προσέλκυση νέων μελών, η διαχείριση των συνδρομών, η οργάνωση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων, καθώς και η καθημερινή λειτουργία του Γραφείου και ο συντονισμός με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, τον Σύνδεσμο Κρητικής Φιλοξενίας, την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Μηνιαία στοιχεία για την πραγματική εικόνα της σεζόν

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής λειτουργίας και η συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την πορεία του τουρισμού στην περιοχή.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Γραφείου προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία συστήματος μηνιαίων στατιστικών για την εξέλιξη της σεζόν, ώστε ο φορέας να διαθέτει για πρώτη φορά δικά του, αξιόπιστα δεδομένα για τον προορισμό. Παράλληλα προβλέπεται μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο προς τα μέλη με συγκεντρωτικά και ανώνυμα στοιχεία.

Όπως εξηγεί ο κ. Προκοπάκης, ο στόχος είναι να υπάρχει σε σταθερή βάση μια πραγματική εικόνα για το πώς κινείται η αγορά: ποια είναι η κατάσταση μέχρι τη δεδομένη στιγμή, πώς διαμορφώνονται οι κρατήσεις και ποιες είναι οι προοπτικές για τον επόμενο μήνα.

Έτσι κάθε μήνα θα μπορούν να συγκεντρώνονται συγκρίσιμα στοιχεία, δημιουργώντας ένα σταθερό μέτρο παρακολούθησης της τουριστικής κίνησης. Τα δεδομένα αυτά θα είναι χρήσιμα τόσο για τους ίδιους τους επαγγελματίες, όσο και για την ενημέρωση των φορέων, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη γνώση της πραγματικής εξέλιξης της σεζόν και να μπορούν να σχεδιάζονται αναλόγως οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Ανοιχτή η προοπτική για έναν ενιαίο φορέα σε όλο το Λασίθι

Η δημιουργία της Ένωσης Ξενοδόχων Μεραμπέλλου μπορεί να αποτελέσει και την αφετηρία ευρύτερων εξελίξεων στη συλλογική εκπροσώπηση του κλάδου στο Λασίθι.

Ο Γιάννης Προκοπάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, σε δεύτερο χρόνο, να υπάρξει συνένωση των διαφορετικών ξενοδοχειακών οργανώσεων και να διαμορφωθεί ένα ενιαίο όργανο που θα εκπροσωπεί συνολικά τον νομό. Όπως αναφέρει, σχετικές συζητήσεις έχουν υπάρξει με την Ιεράπετρα και τη Σητεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική κατάληξη.

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι πλέον το κόστος»

Ο πρόεδρος των ξενοδόχων, πάντως, εμφανίζεται προβληματισμένος για θέμα του λειτουργικού κόστους, που χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή ως το μεγαλύτερο πρόβλημα του ξενοδοχειακού κλάδου.

Η ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα και γενικότερα οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες ασκούν έντονη πίεση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, περιορίζοντας σημαντικά τα πραγματικά οφέλη που θα μπορούσε να δημιουργήσει η αυξημένη τουριστική κίνηση. Και το πρόβλημα, όπως εξηγεί, είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να μετακυλίσουν αυτόματα το αυξημένο κόστος στον πελάτη.

Μια αύξηση στην τιμή πρέπει να μπορεί να δικαιολογείται από το ίδιο το προϊόν: από αναβαθμίσεις, επενδύσεις, καλύτερες εγκαταστάσεις και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Στο Μεραμπέλλο, σύμφωνα με τον κ. Προκοπάκη, έχει γίνει σημαντική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και οι ξενοδοχειακές μονάδες έχουν αναβαθμιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Προειδοποιεί, όμως, ότι η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ αόριστον εάν τα περιθώρια κέρδους συρρικνώνονται διαρκώς. Κάποια στιγμή, όπως εκτιμά, η αυξημένη πίεση μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις στο να περιορίσουν τις ανακαινίσεις και τις επενδύσεις τους, ακριβώς επειδή δεν θα υπάρχει το απαιτούμενο οικονομικό περιθώριο.

Διαβαστε επίσης:

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Τουριστική "απογείωση" - 150 με 180 πτήσεις τη μέρα μέχρι τον Νοέμβριο!

Ιεράπετρα: Δυναμική συνεδρίαση για το μέλλον του τοπικού τουρισμού

Κρήτη: Καταγγελίες για δολιοφθορές στο δίκτυο ύδρευσης και φωτιές – Στο μικροσκόπιο συγκεκριμένο πρόσωπο

Κρήτη: Αυτοκίνητο εξετράπη και κατέληξε σε χαράδρα –Νεκρός ο οδηγός