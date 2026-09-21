Σοκαριστικό βίντεο: Φορτηγό πλοίο πέφτει πάνω σε αλιευτικό - Η στιγμή της σύγκρουσης

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Σοκ προκαλούν τα πλάνα από τη σύγκρουση ενός τεράστιου φορτηγού πλοίου με κινεζικό αλιευτικό στα πολυσύχναστα ύδατα κοντά στη Σιγκαπούρη.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν τη στιγμή που το φορτηγό πλοίο First Margaux, μήκους περίπου 229 μέτρων, συγκρούεται με το κινεζικό αλιευτικό Luqing Yuanyu 108, μήκους περίπου 49 μέτρων.

A serious collision unfolded on September 20, 2026, when the Panama-flagged cargo ship First Margaux struck the Chinese fishing vessel Luqing Yuanyu 108.







As our reporting and ongoing tracking indicate, maritime authorities are actively investigating the root causes of the… pic.twitter.com/oyxLaOL5sz — The Maritime (@themaritimenet) September 20, 2026

Το BBC Verify ανέφερε ότι έλεγξε την αυθεντικότητα των βίντεο, ταυτοποίησε τα δύο πλοία και εντόπισε το περιστατικό στα νερά κοντά στο Στενό της Σιγκαπούρης.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Στα πλάνα, που φέρεται να έχουν τραβηχτεί από το αλιευτικό, το φορτηγό πλοίο πλησιάζει και χτυπά τη δεξιά πλευρά προς την πρύμη του μικρότερου σκάφους.

Το Luqing Yuanyu 108 γέρνει απότομα προς την αριστερή πλευρά, ενώ νερά περνούν πάνω από το κατάστρωμα. Μέλη του πληρώματος φαίνεται να προσπαθούν να κρατηθούν, καθώς το σκάφος τραντάζεται απότομα από την πρόσκρουση.





Σύμφωνα με στοιχεία AIS της Pole Star Global, τα οποία επικαλείται το «The Maritime Executive», τα δύο πλοία είχαν αναχωρήσει περίπου την ίδια ώρα από διαφορετικά αγκυροβόλια γύρω από τη Σιγκαπούρη και στη συνέχεια εισήλθαν στη ζώνη διαχωρισμού κυκλοφορίας του Στενού.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το αλιευτικό βρισκόταν μπροστά από το First Margaux, το οποίο κινούνταν με ελαφρώς μεγαλύτερη ταχύτητα. Η πλώρη του φορτηγού πλοίου φέρεται να ήρθε σε επαφή με την πρύμνη του αλιευτικού περίπου στις 09:00.

Παρέμεινε στην επιφάνεια το αλιευτικό

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα της σύγκρουσης, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το Luqing Yuanyu 108 παρέμεινε στην επιφάνεια. Το σήμα AIS του συνέχισε να εκπέμπεται και το σκάφος φαίνεται πως έφτασε σε κοντινό αγκυροβόλιο ή προβλήτα.

Το φορτηγό πλοίο συνέχισε την πορεία του προς τα δυτικά για περίπου δύο ώρες, προτού σταματήσει, επιστρέψει στην περιοχή και αγκυροβολήσει.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες, ενώ οι ακριβείς συνθήκες και η αιτία της σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη επισήμως αποσαφηνιστεί.

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