Μαζωνάκης: «Άσ' τα, του έδωσε μέθη» -Το μήνυμα εργαζόμενης στο ιατρείο που εξετάζουν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από την έρευνα στα κινητά τηλέφωνα, μήνυμα εργαζόμενης προς οικείο πρόσωπο φέρεται να αναφέρει ότι η γιατρός «έδωσε μέθη» στον τραγουδιστή.

«Άσ' τα, η… του έδωσε μέθη», ανέφερε το μήνυμα σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ενώ την ίδια στιγμή οι Αρχές εξετάζουν τον χρόνο κατά τον οποίο εστάλη το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς εστάλη, γιατί διαγράφηκε και εάν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες της ίδιας εργαζόμενης που μπορούν να αποσαφηνίσουν τι συνέβαινε εκείνη την ώρα.





«Έπιασε κάποιες λέξεις από τον διάδρομο»

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις γραμματείς του ιατρείου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 κλήθηκε να απαντήσει εάν χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Αυτό ήταν μια εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά. Απλά από τον διάδρομο, αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις “κλειδιά”, όπως μέθη και κάποιες άλλες», σημείωσε η ίδια και πρόσθεσε:

«Ήταν πολύ άσχημο αυτό που συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Στεναχωριόμαστε όλοι μας. Τα κορίτσια που ήταν εκεί βλέπουν εφιάλτες κάθε βράδυ».

«Καθάρισαν οι νοσηλεύτριες τον χώρο»

Η ίδια υποστηρίζει πως έφυγε από το ιατρείο στις 15:20, «οπότε μέχρι εκείνη την ώρα, επειδή ήταν όλα ήσυχα, γενικά επικρατούσε πολλή ησυχία στον χώρο, ο γιατρός είχε ξαπλώσει, ξεκουραζόταν, περίμενε το επόμενό του ραντεβού, γιατί είχε γυρίσει από το φαΐ του και μέχρι την ώρα που εγώ έκλεισα την πόρτα του ιατρείου, ήταν όλα ήσυχα. Εγώ ενημερώθηκα από το διαδίκτυο για το συμβάν, δύο ώρες αργότερα».

«Από όσο ενημερώθηκα, όταν είχαμε πάει να δώσουμε και κατάθεση, με τα κορίτσια στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, ναι, όντως καθάρισαν οι νοσηλεύτριες τον χώρο. Τώρα δεν ξέρω αν το έκαναν από μόνες τους μηχανικά ή αν ειπώθηκε κάτι από τη γιατρό. Αυτό δεν το ξέρω», είπε.





Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα διά παραλείψεως, ένα αδίκημα που, σε περίπτωση καταδίκης, επισύρει ακόμη και ισόβια.

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