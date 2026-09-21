Καύσιμα: Έρχεται το πακέτο μέτρων – Τι θα γίνει με πετρέλαιο θέρμανσης, diesel και ΕΦΚ

Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην οριστικοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν προαναγγελθεί για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων και της θέρμανσης ενόψει του χειμώνα.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις επόμενες ημέρες το ύψος των ενισχύσεων, τα κριτήρια και τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα μέτρα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Βασικός στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να κάνει πρεμιέρα στην αγορά με τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Για να επιτευχθεί αυτό, εξετάζεται η ενεργοποίηση ενός μηχανισμού επιδότησης, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το κράτος και τη συμμετοχή των διυλιστηρίων.

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Με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, χωρίς πρόσθετη παρέμβαση, η τιμή εκκίνησης θα μπορούσε να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Για τον λόγο αυτό, το ύψος της επιδότησης αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που αναμένεται να αποσαφηνιστούν.

Επίδομα θέρμανσης

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, με τις τελικές λεπτομέρειες να αναμένεται να καθοριστούν το επόμενο διάστημα.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος θέρμανσης, ενώ εξετάζεται και το εύρος των δικαιούχων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθεί η πρόσθετη ενίσχυση.

Πετρέλαιο κίνησης

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Οκτώβριο. Η υφιστάμενη παρέμβαση προβλέπει κρατική επιδότηση, ενώ έχει υπάρξει και συμμετοχή των διυλιστηρίων στη συγκράτηση της τελικής τιμής.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι εάν και σε ποιο ύψος θα συνεχιστεί η επιδότηση, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες.

Στο τραπέζι και ο ΕΦΚ στα καύσιμα

Παράλληλα με τα μέτρα για τη θέρμανση και το πετρέλαιο κίνησης, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Ο πρωθυπουργός έχει αφήσει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η απαραίτητη δημοσιονομική ευελιξία για έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις.

Πρόκειται, ωστόσο, για μέτρο που δεν έχει οριστικοποιηθεί. Μια οριζόντια μείωση του ΕΦΚ θα δημιουργούσε δημοσιονομικό κόστος, καθώς οι φόροι στα καύσιμα αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Επομένως, πριν από οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να υπολογιστεί το δημοσιονομικό περιθώριο και ο τρόπος κάλυψης της απώλειας εσόδων.

Και παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους

Στο ευρύτερο πακέτο εξετάζεται επίσης η επαναφορά περιορισμών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών, ώστε να περιοριστούν πιθανές ανατιμητικές πιέσεις στην αλυσίδα από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας έως τα πρατήρια.

Οι λεπτομέρειες αυτής της παρέμβασης, εφόσον τελικά προχωρήσει, αναμένεται επίσης να αποσαφηνιστούν μαζί με το υπόλοιπο πακέτο.

Το μεγάλο ερώτημα είναι το κόστος

Το τελικό ύψος και η έκταση των μέτρων θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τα δημοσιονομικά περιθώρια, αλλά και από την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Η κυβέρνηση επιχειρεί, από τη μία πλευρά, να περιορίσει την επιβάρυνση των νοικοκυριών και των οδηγών και, από την άλλη, να διατηρήσει τον δημοσιονομικό χώρο χωρίς να δημιουργηθούν νέες πιέσεις στον προϋπολογισμό.

Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένεται να «κλειδώσει» το τελικό μείγμα των παρεμβάσεων, από την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, την επιδότηση του diesel και το εάν τελικά θα υπάρξει παρέμβαση στον ΕΦΚ των καυσίμων.

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