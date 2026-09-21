Ηράκλειο: 35χρονη σε κατάσταση αμόκ προσπάθησε να αυτοκτονήσει δύο φορές

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Συναγερμός σήμανε χθες στο Ηράκλειο για μια 35χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία, η οποία αυτοτραυματίστηκε και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα Ενετικά Τείχη, με σκοπό να πέσει στο κενό.

Η γυναίκα είχε προηγουμένως εντοπιστεί από ομοεθνή φίλη της, η οποία της παρείχε τις πρώτες βοήθειες και ενημέρωσε στη συνέχεια τις Αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή και εντόπισαν την 35χρονη σε επικίνδυνο σημείο των Τειχών, καταφέρνοντας να την απομακρύνουν με ασφάλεια.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή για την ακούσια νοσηλεία της στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ.

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