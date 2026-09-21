Αποκάλυψη ΙΣΑ για το ιατρείο στο Κολωνάκι: «Η υπόθεση δεν έφθασε ποτέ στο Πειθαρχικό»

Στην παραδοχή ότι οι Εκθέσεις Ελέγχου για το ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου, δεν είχαν αριθμούς πρωτοκόλλου καθώς «αποτελούν εσωτερικά έγγραφα της υπηρεσίας του ΙΣΑ», προχώρησε με ανακοίνωσή του το βράδυ της Κυριακής (20/9), ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως αναφέρει, «αριθμός πρωτοκόλλου τίθεται σε πορίσματα ελέγχου, τα οποία εκδίδονται κατόπιν της ολοκλήρωσης της ελεγκτικής διαδικασίας. Η δε τελευταία Έκθεση Ελέγχου, της 10ης Σεπτεμβρίου 2026, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου, επειδή επρόκειτο να διαβιβαστεί και διαβιβάστηκε, στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές».

Με άλλα λόγια, και σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του ΙΣΑ, οι τέσσερις έλεγχοι που διενήργησε η αρμόδια υπηρεσία του στο ιατρείο του Κολωνακίου μέσα σε διάστημα περίπου δύο ετών – οι τρεις εξ αυτών εντός του 2025 – δεν είχαν ολοκληρωθεί. Αυτή που πήρε αριθμό πρωτοκόλλου, και άρα ολοκληρώθηκε, ήταν η τελευταία, της 10ης Σεπτεμβρίου, μία μέρα μετά το θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Κι αυτό επειδή διαβιβάστηκε στις αστυνομικές Αρχές.

«Το ζήτημα δεν έφθασε ποτέ στο Πειθαρχικό»

Με δηλώσεις του στο «Βήμα» ο Γιάννης Λύρας, πλαστικός χειρουργός και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, δηλώνει ότι οι εκθέσεις, τις οποίες θεωρεί ότι γνωρίζει ο «κλειστός κύκλος της διοίκησης» που μιλά με την Εισαγγελία, θα έπρεπε να έχουν αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και ότι η υπόθεση του συγκεκριμένου ιατρείου «ουδέποτε τέθηκε στο Πειθαρχικό του ΙΣΑ ως θέμα, από το 2018 που είμαι στο Συμβούλιο».

Θυμάται, πάντως, ότι το 2018 είχε έρθει προς συζήτηση στο Πειθαρχικό μία υπόθεση, της προφυλακισμένης ιατρού άνευ ειδικότητας Ιωάννας Γάκα. Διευκρινίζει ότι δεν συνδεόταν με τη σημερινή. Όπως εξηγεί, επρόκειτο για άσχετη, ενδοοικογενειακή υπόθεση, για την οποία είχε εκδώσει γνωμάτευση, χωρίς να αναφέρει σε αυτήν ότι προοριζόταν για δικαστική χρήση.

Δεν είχε οριστεί ημερομηνία

Αναφερόμενος ο κ. Λύρας στον τελευταίο έλεγχο που ανακοίνωσε ο ΙΣΑ ότι επρόκειτο να κάνει στο εν λόγω ιατρείο κατά τον τρέχοντα μήνα (Σεπτέμβριο), λέει ότι ουδέποτε ορίστηκε ημερομηνία. «Είπαν ότι θα τον έκαναν κάποια στιγμή μέσα στον μήνα», αναφέρει.

Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος, ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε διότι συνέβη το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αποφασίστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου μετά την επεξεργασία της επιστολής της Ιωάννας Γάκα προς το Σύλλογο με ημερομηνία 21 Ιουλίου 2026. Η κατηγορουμένη υπέβαλε «δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας». Στα συνημμένα έγγραφα υπήρχε και το επίμαχο τιμολόγιο, στην αγγλική γλώσσα, με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026, για αγορά μηχανήματος «Inuspheresis Double Filtration Device» (συνολικού ποσού 29.509,98 ευρώ). Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 από την αναπληρώτρια προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΣΑ, «κατά την επιστροφή της από την κανονική άδεια που είχε λάβει».

Κατά τα άλλα, ο ΙΣΑ στην ανακοίνωσή του επαναλαμβάνει ότι από τις 4/7/2013, οπότε αδειοδοτήθηκε το εν λόγω ιατρείο έως τις 9/9/2026, δεν υπήρξε καμία καταγγελία για τη λειτουργία του και τα εγκαταστημένα σε αυτό μηχανήματα.

Αναφέρει ότι τον Ιούλιο 2025, κατόπιν πληροφόρησης από ιατρό σε άτυπη, προσωπική επικοινωνία, δόθηκε εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο και αυστηρό έλεγχο, με σαφείς οδηγίες για τη διερεύνηση των αναφερόμενων θεραπειών και της ύπαρξης των σχετικών μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι ζήτησε από τον ιατρό να κάνει έγγραφη καταγγελία, «προκειμένου να διευκολυνθεί περισσότερο ο έλεγχος με τη συνδρομή και άλλων αρχών (ΕΑΔ, Αστυνομίας κλπ)», την οποία αρνήθηκε.

«Κατά τους τρεις απροειδοποίητους ελέγχους που εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκαν μηχάνηματα πλασμαφαίρεσης», τονίζει, κάνοντας λόγο για «εξονυχιστικούς ελέγχους από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ».

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