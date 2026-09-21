Κατερίνα Βρανά: "Μετά την περιπέτεια υγείας μου άλλαξε τελείως η σεξουαλική μου ζωή"

Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την περιπέτεια υγείας της περιέγραψε η Κατερίνα Βρανά μιλώντας στην εκπομπή Μία Ελλάδα Παρέα και στη Μαρία Κοκολάκη.

«Εμένα αυτό που επηρεάστηκε πάνω απ’ όλα είναι η σεξουαλικότητά μου, το πόσο σέξι νιώθω. Δεν ένιωθα πλέον άνετη στο σώμα μου και μ’ αρέσει πάρα πολύ το σεξ. Όταν αλλάζει κάτι τόσο πολύ, είσαι ακόμα σέξι; Είσαι ακόμα θηλυκή, όταν έχεις μάθει να κινείσαι όρθιας. Είμαι και ψηλή, ήμουν 1,93, με μαλλί, στήθος... Περπατούσα και το χαιρόμουνα. Να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο τσουλώντας… χάνεις. Πέρασα και τέσσερις μήνες τελείως παράλυτη από τον λαιμό και κάτω, οπότε αυτό σε κάνει και να αποξενώνεσαι από το σώμα σου», είπε και πρόσθεσε: «Η σεξουαλική μου ζωή άλλαξε τελείως. Πήρα τρία χρόνια off. Αποφάσισα τρία χρόνια, δύο πες. Είπα, θα πάρω off μέχρι να νιώσω άνετα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η stand-up comedian ανέφερε πως το να περιποιείται βοήθησε να αλλάξει ο τρόπος που έβλεπε τον εαυτό της: «Πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Όταν συνειδητοποίησα ότι μπορώ να φοράω τακούνια για ώρες χωρίς να πονάνε τα πόδια μου… Δεκαπεντάποντα. Έχω γεμίσει τακούνια. Τακούνια που δεν θα μπορούσα να βάλω πριν», δήλωσε.





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