Νικόλας Φαραντούρης: Αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη στο πιάνο με το «Ανήκω σε μένα» (βίντεο)

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Με έναν λιτό και ιδιαίτερο τρόπο αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νικόλας Φαραντούρης.



Καθισμένος στο πιάνο, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο ευρωβουλευτής έπαιξε το «Ανήκω σε μένα», ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τη μακρά πορεία του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Χωρίς πολλά λόγια, ο Νικόλας Φαραντούρης άφησε τη μουσική να γίνει το δικό του προσωπικό αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, επιλέγοντας ένα κομμάτι με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η λιτή εκτέλεση στο πιάνο αποτέλεσε μια διαφορετική, προσωπική στιγμή αποχαιρετισμού, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.

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