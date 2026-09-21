Σητεία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά - Συνεχίζουν τις ρίψεις τα ελικόπτερα

Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Σητεία, με τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων να συνεχίζεται για την πλήρη κατάσβεση των διάσπαρτων εστιών που παραμένουν στην περιοχή.

Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, καθώς η ένταση της πυρκαγιάς έχει υποχωρήσει και δεν υπάρχει αυτή την ώρα απειλή για κατοικημένη περιοχή.

Στην περιοχή παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη περίπου 100 πυροσβέστες με 35 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα σημεία όπου εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και μικρές εστίες.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το μεγάλο μέτωπο μπορεί να έχει αντιμετωπιστεί, όμως το ζητούμενο πλέον είναι να σβήσουν και οι τελευταίες εστίες και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

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