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"Ο Σον Κόνερι δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον Τζέιμς Μποντ"

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clock 23:00 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία δήλωση έκανε ο γιος του Ρότζερ Μουρ σχετικά με τις ταινίες Τζέιμς Μποντ, επισημαίνοντας πως ο Σον Κόνερι δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο του κατασκόπου.



Σύμφωνα με τον Τζέφρι Μουρ, ο οποίος μίλησε στην Daily Mail, οι παραγωγοί είχαν αρχικά στο μυαλό τους τον Ρότζερ Μουρ, ο οποίος τελικά έγινε ο τρίτος ηθοποιός που υποδύθηκε τον πράκτορα 007 στην όγδοη ταινία του franchise, «Live and Let Die» του 1973.



«Ήταν η πρώτη τους επιλογή, τον είχαν στο μυαλό τους, αλλά δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του με την τηλεοπτική εταιρεία ITC», εξήγησε ο γιος του Ρότζερ Μουρ.

«Ο συγγραφέας των βιβλίων του Μποντ Ίαν Φλέμινγκ ήταν θαυμαστής του “The Saint” και σίγουρα τον είχε στο μυαλό του. Επιπλέον, ήταν φίλος με τον Κάμπι και τον Χάρι (τους παραγωγούς των ταινιών Μποντ, Άλμπερτ Ρ. “Κάμπι” Μπρόκολι και Χάρι Σάλτσμαν). Έπαιζαν χαρτιά μαζί, πήγαιναν για φαγητό και έκαναν διάφορα», πρόσθεσε.

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σον κόνερι Τζέιμς Μπόντ
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