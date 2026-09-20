Φυσικό αέριο: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 η Ευρώπη

Σε υψηλό σχεδόν τεσσάρων ετών κυμαίνονται οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς η νέα κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες ότι οι διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Την ίδια ώρα, αναφέρει το Bloomberg, οι ευρωπαϊκές αποθήκες βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί για τη συγκεκριμένη εποχή από το 2009, με την αγορά να πλησιάζει στον χειμώνα έχοντας να αντιμετωπίσει ολοένα υψηλότερο κόστος καυσίμου.

Ο πόλεμος απειλεί το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών LNG

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στη διάρκεια της σύγκρουσης στον Κόλπο, η οποία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να κλιμακώσει περαιτέρω τις πολεμικές επιχειρήσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφέρει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιορίζοντας τις προσδοκίες της αγοράς για γρήγορη αποκλιμάκωση.

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλεί η διεύρυνση των επιθέσεων Ρωσίας και Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές, δημιουργώντας ένα δεύτερο μέτωπο ανησυχίας για τις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές.

Παρότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εξακολουθούν να βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα από τα ακραία επίπεδα που καταγράφηκαν κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Η εξέλιξη επαναφέρει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα νέο ενεργειακό σοκ στην ήδη πιεσμένη ευρωπαϊκή οικονομία.

Απομακρύνεται το σενάριο γρήγορης αποκλιμάκωσης

Ο Τομ Μάρζεκ-Μάνσερ, διευθυντής Ευρώπης για φυσικό αέριο και LNG στη Wood Mackenzie, εκτιμά ότι οι πιθανότητες γρήγορης επίλυσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή περιορίζονται όσο περνά ο χρόνος.

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα αναμένεται, σύμφωνα με τον ίδιο, να μεταφερθεί σταδιακά στην πραγματική οικονομία, αυξάνοντας το κόστος ζωής σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Για την Ευρώπη, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς οι υψηλές τιμές συμπίπτουν με μια περίοδο κατά την οποία θα έπρεπε να ενισχύεται η αποθήκευση καυσίμου ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Στο 67% οι ευρωπαϊκές αποθήκες

Η κατάσταση των αποθεμάτων αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι γεμάτες μόλις κατά 67%, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους από το 2009, όταν ξεκινούν τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η περιορισμένη προσφορά LNG στη διεθνή αγορά σημαίνει ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να ανταγωνιστεί εντονότερα την Ασία και άλλους μεγάλους αγοραστές για τα διαθέσιμα φορτία, ακριβώς τη στιγμή που πλησιάζει η περίοδος αυξημένης ζήτησης για θέρμανση.

Η μάχη για τα φορτία LNG μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να προσφέρουν αρκετά ελκυστικές τιμές ώστε να κατευθύνουν προς τα ευρωπαϊκά τερματικά φορτία που διαφορετικά θα μπορούσαν να καταλήξουν στην Ασία.

Ο Μπεν ΜακΓουίλιαμς του Bruegel δεν θεωρεί ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεσος κίνδυνος για τη φυσική ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι επιχειρήσεις και νοικοκυριά προετοιμάζονται για έναν χειμώνα με υψηλό ενεργειακό κόστος.

Οι αυξημένες τιμές στη χονδρική αγορά αναμένεται σταδιακά να περάσουν και στη λιανική, επηρεάζοντας τόσο τα τιμολόγια ενέργειας όσο και τους λογαριασμούς θέρμανσης των καταναλωτών.

Η Γερμανία μπαίνει στον χειμώνα με ακόμη μικρότερο «μαξιλάρι»

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η εικόνα στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη ενεργειακή αγορά της Ευρώπης, όπου οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου βρίσκονται μόλις στο 55% της χωρητικότητάς τους.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει συνομιλίες με κρατικές ενεργειακές εταιρείες, αναζητώντας τρόπους για να αυξηθούν τα αποθέματα χωρίς να χρειαστεί άμεση κρατική παρέμβαση στην αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της RWE, Μάρκους Κρέμπερ, εκτίμησε ότι θα ήταν προτιμότερο οι γερμανικές αποθήκες να γεμίσουν περισσότερο κατά τις εβδομάδες που απομένουν πριν από τον χειμώνα, σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που επιτυγχάνει σήμερα από μόνη της η αγορά.

Ο δύσκολος ενεργειακός χειμώνας επιστρέφει στο προσκήνιο

Η νέα εκτίναξη των τιμών επαναφέρει έτσι ένα γνώριμο πρόβλημα για την Ευρώπη λίγο πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου: χαμηλότερα αποθέματα, ακριβότερο LNG και εντονότερος διεθνής ανταγωνισμός για τα διαθέσιμα φορτία.

Το πόσο σοβαρή θα γίνει η πίεση τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και από το πόσο γρήγορα μπορούν να αποκατασταθούν οι παγκόσμιες ροές LNG.

Όσο η σύγκρουση παρατείνεται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος η Ευρώπη να εισέλθει στην περίοδο υψηλής ζήτησης με περιορισμένο ενεργειακό «μαξιλάρι» και αισθητά υψηλότερες τιμές, επιβαρύνοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και συνολικά τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

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