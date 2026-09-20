Η τεχνητή νοημοσύνη περνά σε μια νέα εποχή, καθώς από αντικείμενο τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών, μετατρέπεται σε ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας.







Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της AI, σε μια κρίσιμη στιγμή, όπου οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της «επανάστασης» της τεχνητής νοημοσύνης ζητούν να θεσπιστούν διεθνείς κανόνες, προτού η ανάπτυξη της τεχνολογίας ξεπεράσει την ικανότητα ελέγχου της.







Εκπρόσωπος της OpenAI επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο Άλτμαν θα απευθυνθεί αυτοπροσώπως σε ανοιχτή συνεδρίαση του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας, την Τετάρτη. Τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε η Γαλλία, η οποία ασκεί την προεδρία του συμβουλίου για τον Σεπτέμβριο.







Ένα υπόμνημα που κυκλοφόρησε στα μέλη του Συμβουλίου από τη Γαλλία τονίζει τις ανησυχίες σχετικά με την πιθανή κακή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ζητά δράση για την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης ανάπτυξής της.



«Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο κακής χρήσης αυτής της τεχνολογίας για κακόβουλους σκοπούς και αξιοποιώντας την υπάρχουσα δέσμευση του Συμβουλίου σε αυτόν τον τομέα, η Γαλλία επιθυμεί να υπογραμμίσει την επείγουσα ανάγκη δράσης για την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της» ανέφερε το σημείωμα, σύμφωνα με το Reuters.







Όπως παρατηρεί το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ένα εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι ή ως η επόμενη μεγάλη επένδυση της τεχνολογικής βιομηχανίας. Έχει εξελιχθεί σε παράγοντα που επηρεάζει την ασφάλεια των κρατών, την κυβερνοασφάλεια, την παραπληροφόρηση, τις στρατιωτικές εφαρμογές και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.







Η συζήτηση γύρω από την AI έχει μετακινηθεί από τη Silicon Valley στις αίθουσες των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος θα δημιουργήσει το ισχυρότερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αν η ανθρωπότητα μπορεί να δημιουργήσει εγκαίρως ένα πλαίσιο κανόνων για τη διαχείριση μιας τεχνολογίας, που εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα.





Ο «τσάρος» του Τραμπ



Στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει διαφορετική προσέγγιση. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας «AI Force», που θα εποπτεύει τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και προανήγγειλε τον διορισμό ενός ειδικού «τσάρου» για την τεχνολογία.







Όπως είπε, οι ΗΠΑ δεν πρέπει να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της AI με υπερβολικούς περιορισμούς. «Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θ' ανακόψουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτής της απίστευτης βιομηχανίας» ανέφερε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Αμερική πρέπει να στηρίξει την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει «κακές πρακτικές», μέσω του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.







Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις φωνές που ζητούν αυστηρότερους ομοσπονδιακούς κανόνες για την AI, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται κυρίως ισχυρή ηγεσία και όχι ένα νέο περίπλοκο σύστημα ρυθμίσεων.





Γιατί τώρα ο Άλτμαν στον ΟΗΕ

Η παρέμβαση του Σαμ Άλτμαν στον ΟΗΕ έρχεται μετά από μια περίοδο έντονων συζητήσεων στο εσωτερικό της ίδιας της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το Reuters, μια σειρά εξελίξεων μέσα σε λίγες ημέρες άλλαξε το κλίμα στον χώρο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για το κατά πόσο τα νέα συστήματα μπορούν να παραμείνουν πλήρως κατανοητά και ελεγχόμενα από τους ανθρώπους.







Μόνο μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο, ένας ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε από την εταιρεία, προειδοποιώντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί υπαρξιακή απειλή, πιθανώς μέσα σε μια δεκαετία. Ένας άλλος ερευνητής της εταιρείας δήλωσε ότι οι πιθανότητες εξαφάνισης του ανθρώπου υπερβαίνουν το 10%.







Παράλληλα, προέκυψαν αναφορές για σμήνη πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης που συνωμοτούν, παραβιάζουν συστήματα υπολογιστών και παρακάμπτουν τις ασφαλιστικές δικλείδες. Σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας, δε, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των αντιπάλων Anthropic, OpenAI, DeepMind της Google, Microsoft και xAI συμφώνησαν στην ανάγκη να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη ολοένα και πιο ικανών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.







Οι ίδιοι οι δημιουργοί της AI βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές δίλημμα: από τη μία πλευρά επιδιώκουν τη δημιουργία όλο και πιο ισχυρών μοντέλων, που μπορούν να μεταμορφώσουν την οικονομία, την επιστήμη και την καθημερινότητα. Από την άλλη, αναγνωρίζουν ότι η ταχύτητα της εξέλιξης δημιουργεί νέες προκλήσεις ασφάλειας.







Οι ανησυχίες αφορούν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων: από τη μαζική παραγωγή παραπλανητικού περιεχομένου και την επιρροή στις δημοκρατικές διαδικασίες με fake news, έως τη χρήση προηγμένων συστημάτων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και κυβερνοεπιθέσεις.







Την ίδια στιγμή, πίσω από τη συζήτηση για την ασφάλεια βρίσκεται και μια νέα γεωπολιτική κούρσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη ως στρατηγικό πλεονέκτημα που μπορεί να καθορίσει την οικονομική και τεχνολογική ισχύ των επόμενων δεκαετιών.







Αυτό κάνει την εξίσωση ακόμη πιο δύσκολη: οι κυβερνήσεις καλούνται να βρουν τρόπους περιορισμού των κινδύνων, χωρίς να επιβραδύνουν την καινοτομία και χωρίς να χάσουν έδαφος στον διεθνή ανταγωνισμό.







Η εμφάνιση του Άλτμαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν αφορά επομένως μόνο την OpenAI ή την πορεία μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Αφορά ένα ευρύτερο ερώτημα που μόλις τώρα αρχίζει να απασχολεί σοβαρά τη διεθνή κοινότητα: μπορούν οι θεσμοί να προλάβουν μια τεχνολογική επανάσταση, που εξελίσσεται ταχύτερα από τους ίδιους;

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