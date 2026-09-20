Σούπερ μάρκετ: Νέα προϊόντα εντάσσονται στη 2η φάση της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών για Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Σχεδόν 400 κωδικοί προϊόντων αναμένεται να ενταχθούν στη δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, στο διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών.

Ειδικότερα, έχουν ήδη δηλωθεί για τη δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών 387 κωδικοί προϊόντων, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα.

Από τους 387 κωδικούς που έχουν δηλωθεί έως τώρα με διάρκεια κάλυψης τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, οι 353 αφορούν επώνυμα προϊόντα και οι 34 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής είναι να προστεθούν νέες επιχειρήσεις και νέοι κωδικοί, αλλά και να συνεχιστούν συμμετοχές της πρώτης φάσης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εφαρμογή της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου, με 1.740 προϊόντα, η μέση μείωση τιμής ανήλθε στα 9,5%.

Επιπλέον, το συνεπαγόμενο όφελος για το καλάθι του καταναλωτή από την πρώτη φάση ανέρχεται γύρω στα 40 ευρώ, ενώ η συνέχιση της Πρωτοβουλίας έως το τέλος Δεκεμβρίου παρατείνει τις μειώσεις στο ράφι και στη δεύτερη φάση.

Διασταύρωση τιμών

Μέσα από την εφαρμογή «PosoKanei», οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων, την ίδια στιγμή που οι μειώσεις είναι διαθέσιμες και με ειδική σήμανση στα ράφια των συμμετεχόντων καταστημάτων.

Τέλος, η δεύτερη φάση βρίσκεται πλέον σε διαδικασία διαμόρφωσης με βασικό στόχο να μεγιστοποιηθεί το πραγματικό όφελος για το ελληνικό νοικοκυριό.

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