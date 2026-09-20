Στρατηγική για το νερό: Επενδύσεις 3,4 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και το νέο σχέδιο της Κομισιόν

Σε μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα και καθοριστικό παράγοντα της οικονομίας έχει εξελιχθεί το νερό, με τις πιέσεις για βελτίωση των υποδομών να βρίσκονται στο επίκεντρο Ελλάδας και Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, το νερό αναδεικνύεται σε μια από τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η κλιματική κρίση, η λειψυδρία, οι αυξανόμενες ανάγκες και οι πιέσεις στις υποδομές καθιστούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων κρίσιμο παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Αυτό είναι και το μήνυμα που ανέδειξε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για επενδύσεις σε υδατικές υποδομές, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την ασφάλεια και την επάρκεια του νερού.

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών σχεδιασμών βρίσκεται άλλωστε η νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Νερό, μια πρακτική που αναμένεται να λειτουργήσει ως μηχανισμός συντονισμού πολιτικών και επενδύσεων.

Οι πολιτικές για το νερό και η χρηματοδότηση υποδομών γίνονται ένα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που έχουν επιφέρει φυσικούς κινδύνους στον υδάτινο χώρο. Η κατεύθυνση αυτή δημιουργεί μια νέα συνθήκη και για την Ελλάδα. Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Συνοχής προβλέπεται ενίσχυση των πόρων για έργα που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την προστασία από πλημμύρες και ξηρασίες και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών-μελών.

Στην ίδια ευρωπαϊκή στρατηγική εντάσσονται το σχέδιο αντιμετώπισης καυσώνων, η Συμμαχία για την Κλιματική Ασφάλιση, αλλά και η πρωτοβουλία OceanEye για την παρακολούθηση των θαλάσσιων και υδάτινων οικοσυστημάτων και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Το κοινό στοιχείο είναι ότι το νερό αντιμετωπίζεται πλέον ως κρίσιμη υποδομή και ως παράμετρος που αφορά την οικονομία, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την ανθεκτικότητα των πόλεων.

Από την πλευρά της η Ελλάδα προσπαθεί να ενταχθεί στο ίδιο σχέδιο πολιτικών αντιμετώπισης των κρίσεων μέσα από πρωτοβουλίες του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου έχει θέσει στο επίκεντρο τη θεσμική μεταρρύθμιση για το νερό, την πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα ύδατα, με την ενίσχυση των υποδομών και την αξιοποίηση τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, υλοποιεί έργα συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ που αφορούν τους μισούς δήμους της χώρας.

Οι ενέργειες

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η στρατηγική αφορά σύμπραξη της χώρας μας με την Ευρώπη, καθώς σε αυτή εντάσσονται ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τεχνογνωσία. Μετά τη συμφωνία του ΥΠΕΝ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τον Ιούλιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών στους τομείς του νερού και της ενέργειας, το επόμενο βήμα αφορά τη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή η ΕΥΑΘ προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την ΕΤΕπ, μέσω του InvestEU Advisory Hub, με στόχο την εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου επενδυτικού προγράμματος. Η συνεργασία θα εξετάσει τις υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων και κυκλικής οικονομίας, αλλά και τις μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, στις παρεμβάσεις του ΥΠΕΝ περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός των δικτύων, η μείωση των απωλειών νερού, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η ψηφιακή παρακολούθηση, η αναβάθμιση της επεξεργασίας λυμάτων, η επαναχρησιμοποίηση νερού και οι λύσεις κυκλικής οικονομίας.

Αναγκαιότητα θεσμικής μεταρρύθμισης

Ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι: «Τα πεπαλαιωμένα δίκτυα και οι απώλειες νερού, οι αυξημένες ανάγκες σε νερό και οι τουριστικές πιέσεις, οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας σε όλο τον κόσμο δεν επιτρέπουν αδράνεια ούτε μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα και αποσπασματικά. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε σε μία γενναία θεσμική μεταρρύθμιση»

Η ΕΥΑΘ, που εξυπηρετεί περίπου 1,3 εκατ. ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, καλείται να ενισχύσει την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την αυξανόμενη ζήτηση, ενώ η ενσωμάτωση 25 παρόχων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική δημιουργεί ανάγκη για νέο μοντέλο διαχείρισης των υδάτων, με στοχευμένες επενδύσεις και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

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